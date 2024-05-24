鉅亨速報 - Factset 最新調查：華邦電(2344-TW)EPS預估上修至0.65元，預估目標價為33元
鉅亨網新聞中心 2024-05-24 12:10
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對華邦電(2344-TW)做出2024年EPS預估：中位數由0.64元上修至0.65元，其中最高估值1.44元，最低估值0.5元，預估目標價為33元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|最高值
|1.44(1.44)
|2.41
|最低值
|0.5(0.5)
|2.02
|平均值
|0.86(0.82)
|2.25
|中位數
|0.65(0.64)
|2.33
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|最高值
|111,821,650
|129,651,590
|最低值
|84,932,000
|102,023,000
|平均值
|92,188,490
|114,540,530
|中位數
|90,440,000
|111,947,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|-0.29
|3.25
|3.42
|0.33
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|75,006,078
|94,529,790
|99,569,924
|60,683,171
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2344/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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