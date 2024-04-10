富邦金Q1賺303億元EPS 2.33元 北富銀獲利再創新高

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-10 19:21

富邦金 (2881-TW) 今 (10) 日公布 2024 年 3 月自結稅後純益 80.05 億元，累計第一季稅後純益 303.85 億元，年增 1.18 倍，每股稅後純益 (EPS) 為 2.33 元。子公司台北富邦銀行及富邦證券單月及單季稅後純益皆創下歷年同期新高。

富邦人壽 3 月稅後純益 40.86 億元，累計稅後純益為 174.36 億元，第一季獲利較去年同期成長 141%。本月主要投資收益來源為利息收入、國內外股票及基金資本利得，富邦人壽持續密切關注市場波動情況，並保持穩健的投資布局。

股市方面，3 月加權指數創新高，富壽伺機實現資本利得，另所投資的各種私募基金帳上有未實現利益逾 400 億，因後市仍看好所以未積極實現獲利。由於國內外股票、各種私募基金等價值攀升，致使富邦人壽整體金融資產之其他權益已轉為淨未實現利益。

債市方面，市場逐步調整美國降息預期，3 月公債利率呈現震盪整理。策略上維持充足流動性部位，並視後續市場機會，動態調整債券投資部位。匯市方面，美國總經數據表現良好，國際美元呈現走強，3 月美元兌台幣升值約 1.31%，貢獻當月匯兌利得。

不動產方面，德國房地產租期將至，基於保守穩健原則，3 月認列德國不動產公允價值下調近 60 億，以致單月獲利受到不利影響。富邦人壽個體累計前 3 月初年度保費收入 (First Year Premium) 達 282.77 億，預估排名業界第一，總保費收入 (Total Premium) 達 894.8 億，預估排名業界第二。

富邦人壽持續推動商品轉型，以客戶需求出發回應市場趨勢，積極提高分期繳佔比並強化保障型商品銷售，累計前 3 月初年度等價保費收入 (FYPE) 達 134.96 億，年增 35.5%，另外，累計前 3 月個人健康及傷害險亦年增 24.6%，持續為客戶築起保障防護網。3 月底淨值比率高於 10%，RBC 超過 300%，整體資本水準維持良好。

台北富邦銀行 3 月稅後純益 23.93 億元，為歷年 3 月新高，累積稅後純益 81.64 億元，續創歷史新高，年增 21%，主要來自各項業務規模穩定提升。利息淨收益及手續費淨收益分別較去年同期成長 14% 及 51%，其中，財管銷售及信用卡簽帳金額持續成長，線上交易客戶數增加，提升數位平台交易量及收益，帶動整體營收年成長 16%。截至 3 月底逾放比率為 0.11%，備抵呆帳覆蓋率為 1144%，維持良好資產品質。