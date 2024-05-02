富邦金控第五度榮獲「遠見ESG企業永續獎」 引領台灣綠色金融

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-02 18:05

《遠見雜誌》今 (2) 日舉辦第 20 屆「遠見 ESG 企業永續獎」頒獎典禮，富邦金控第五度且連續三年榮獲「綜合績效 - 金融保險業楷模獎」，子公司富邦人壽亦以「河川廢棄物調查計畫」榮獲「傑出方案－環境友善組首獎」，為人壽同業中首件獲得環境友善組首獎之方案，傑出表現備受肯定。

「遠見 ESG 企業永續獎」今年邁入第 20 屆，是全球華人媒體中最具公信力的 ESG 獎項之一，競賽項目分成以評量企業全方位 ESG 政策與實務的「綜合績效獎」，與依八大主題分類評選的「傑出方案獎」。本屆共計 77 家企業、116 件作品入圍角逐今年度獎項。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控積極落實「正向力量 成就可能 TM」的品牌精神，發揮企業影響力，致力推動永續經營，在永續金融、低碳營運、淨零倡議、金融安全、普惠金融等五大面向上，以「多一步」的永續理念，持續扮演綠色金融領跑者，引領台灣奔向淨零社會，共建永續大未來。

富邦以多項業界首創之姿 領軍台灣綠色金融

富邦金控積極呼應全球、台灣淨零趨勢與政策，為首家金融業者承諾導入 SBT 科學基礎減碳目標、領先金融同業發佈全台首本金融業 TCFD 報告書，並成為 PCAF、AIGCC、CA100+、RE100 等眾多國際永續倡議組織會員；更積極落實營運減碳，不僅持續透過節能、創能、及購能三面向，逐步減降自身營運灰電用量，同時，為符合循環經濟的核心價值，創世界首例於富邦產險總部大樓在拆除過程中導入 UL2799 廢棄物零填埋認證的分類回收機制，成為全球第一個獲得 UL2799 金級認證的營建拆除工程。

在金融本業部份，富邦產險率先承諾「2050 淨零承保」，目標於 2050 年後，不再承保煤炭及化石燃料產業中未有具體減碳行動或低碳轉型計畫的廠商，且對於相關產業之既有保單，將以 2023 年為基準，不再增加承保比例，助力淨零家園。

富邦也積極落實普惠金融精神，對銀髮族、身心障礙、新住民、外籍人士等族群，提供 361 度的溫暖服務。富邦人壽連續 6 年提供偏鄉銀髮癌友補助金與交通服務、連續 8 年與老人福利推動聯盟合作防走失手鍊，助高齡長輩尊嚴老化；台北富邦銀行開業界先河導入手語翻譯服務、開設國際友善分行，運用雙向翻譯設備，搭起不同族群的溝通橋樑、首辦羽翼分行，提供身心障礙學生友善職場；富邦產險推出爺奶說故事帶領人培訓課程，以兒童教育風險繪本為教材，培訓高齡者敘事能力，在獲得自我成就感的同時也能維持社會連結；富邦證券為外籍人士提供多國語言翻譯服務、銀髮客戶撥打免付費樂齡專線，無須操作語音選項即可接通客服人員，提供各族群無差別金融服務。

稱冠國內人壽同業 富邦人壽川廢調查榮獲首獎

富邦人壽今年以「河川廢棄物快篩調查計畫」榮獲環境友善組首獎，不僅是富邦人壽首次獲此殊榮，更是目前台灣唯一一家榮獲該類組首獎肯定之人壽公司。台灣不僅四面環海且河流眾多，進到河川的垃圾約有 80% 會順流入海，造成生態平衡破壞及人類健康威脅，為落實企業永續治理之責，富邦人壽自 2021 年起攜手荒野保護協會連年推動「河川廢棄物快篩調查計畫」，號召在地同仁及民眾擔任調查志工，以單車或徒步方式踏查河岸與出海口，並於 2023 年導入無人機協作進一步提升調查涵蓋率，紀錄分析全台多條流域的廢棄物分布熱點、種類及數量等關鍵數據。