遭陸制裁才兩天！波音又傳出向陸交機時間因「這件事」延後

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-05-23 17:13

這家美國飛機製造商發出聲明表示，波音正跟中國客戶協調交貨時間，並證實中國民航局正對 CVR 電池進行審查。該記錄器已獲美國聯邦航空總署 (FAA) 進行認證，比過去至少可儲存 25 小時數據的容量有所增加，並已被歐洲監管單位接受。

根據波音去年底提交的一份文件，該公司目前大約有 140 架 737 MAX 8 型飛機的庫存，其中 85 架供給中國客戶。今年到 4 月為止，波音已向中國交付 22 架。

今年 1 月，中國稱已經在去年 12 月允許波音恢復向中國客戶交付 737 MAX 8，結束自 2019 年來的進口禁令。在 2018 年和 2019 年發生嚴重空難，造成近 350 人死亡後，中國下令國內公司禁飛 737 Max 機型，為全球祭出禁飛令的首批國家之一。

波音財務長 Brian West 上月向投資人表示，該公司仍期待今年底前交付大部分庫存飛機。

但報導指出，中美貿易緊張局勢恐加劇北京對波音的新審查，尤其是美國已在 5 月初對 180 億美元中國輸美商品加徵關稅。

此外，中國也已禁止一些美國公司從事與中國有關的進出口活動，包括向台灣運送武器，並禁止一些公司在中國進行新的投資。

中國商務部周一 (20 日) 以對台軍售為由，宣布制裁美國波音防務、太空與安全集團、美國通用原子航空系統公司、美國通用動力陸地系統公司等美國企業列入黑名單，對三家公司採取限制措施，包括禁止從事與中國有關的進出口活動、在中國境內新增投資、管理高層入境及不批准並取消有關企業高層員工在中國的工作許可、停留或者居留資格。

波音防務太空與安全集團還被處以罰款，金額為中國《不可靠實體清單規定》實施以來，對台軍售合約金額的兩倍，並要在 15 日內繳清罰款，若逾期不履行將依法採取加處罰款等措施。