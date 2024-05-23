22檔台股ETF改寫掛牌新高 182萬受益人同樂

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-23 10:03

台股 22 日收盤創下盤中歷史新高，終場上漲 315 點，收在 21551.83 點，同時也讓台股 ETF 績效水漲船高，觀察 61 檔表現，包括 00919、00946、00923、0050、006208 等 22 檔收盤價皆創下掛牌以來新高，也讓 182 萬 2683 位台股 ETF 受益人開心賺錢。

若以單日成交量來看，交易最熱的是月初甫上市的群益科技高息成長 ETF (00946-TW)，近 4.2 萬張最具人氣，兆豐電子高息等權 (00943-TW) 以 1.9 萬張居次，國泰台灣 5G+ (00881-TW) 也有 1.3 萬張，特別值得一提的是 00946 是今年以來新成立的 ETF 中績效表現最佳的。

群益投信表示，台灣投資人偏愛台股 ETF，受益人數已來到 832 萬人，相當於在台灣 2300 萬人口中，每 3 人就有 1 人投資台股 ETF，台股基本面仍穩健，加上科技產業恢復成長周期，AI 發展更是為產業增添成長動能與商機題材，台灣科技股有望吸引外資與長線資金回流，中長期展望正向看待。

而在科技股方面，更是不乏獲利能力與配息能力俱佳之公司值得留意，鑒於每年 6~8 月為除息旺季，建議投資人接下來可考慮透過以董事會公告最新股利與獲利表現作為成分股篩選依據，以及跟上台股整體 AI 的大趨勢以及擁有外資偏好特性的科技台股 ETF，來為未來可期的上漲行情超前部署。

群益科技高息成長 ETF 經理人洪祥益表示，電子業不僅是對台灣經濟貢獻最多的產業，獲利能力更是居所有產業之冠，從投資角度來看，可說是與高息股並列為台灣人最愛的投資主題。