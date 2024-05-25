〈熱門股〉成分股飆風四起 高息ETF奇兵00943上市首周漲1.6%

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-25 10:40

台股高息 ETF 新兵兆豐電子高息等權 (00943-TW) 號稱是全台第一檔電子類股高息等權重的 ETF，於 520 總統就職當日掛牌，乘勢搭上行情，24 日市價強勢大漲 1.06%，以 15.24 元作收，上市短短 5 天，累計漲幅達 1.6%，淨值亦站回發行價之上，堪稱高息 ETF 奇兵。

觀察 00943 追蹤指數前十大成分股 24 日表現，其中，持股第二大的特用材料廠達興材料 (5234-TW)，股價強勢攻上漲停板；宏碁 (2353-TW) 攜手微軟 (MSFT-US) 、高通 (QCOM-US) 推出首款 AI PC，股價亦強漲近 8%；第一大持股鴻海 (2317-TW) 翻紅漲近 2%，改寫近 16 年新高。

00943 的多檔成分股漲勢凌厲，帶動其市價攀升，24 日最高來到 15.25 元，終場收在 15.24 元，漲幅 1.06%，為當日表現最亮眼的台股高息 ETF。

00943 發行價 15 元，目前受益人數 4585 人，規模約 11.93 億元，雖然成立後淨值數度跌破發行價，但近日逐漸回升，24 日淨值更來到 15.32 元。相較其他人氣高息 ETF 新兵，多檔仍在發行價之下，00943 堪稱是高息 ETF 奇兵，選股布局策略奏效。

兆豐投信等權重系列產品有三兄弟，其中排行老三就是兆豐台灣電子成長高息等權重 ETF 基金，00943 網羅台股護國群山類股，挑出 50 檔較優質的成分股，並透過「月配息機制」，追求創造現金流量的擴大空間，將於每年 6 月、12 月定審成分股。