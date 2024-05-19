00878股東數超車中鋼奪台股人氣王 前20大就有6檔ETF
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-19 10:40
根據集保結算所最新統計，國泰永續高股息 (00878-TW) 股東人數正式超車中鋼 (2002-TW)，衝上 126 萬 9986 人，不僅成為名副其實的國民 ETF，更奪下台股人氣王寶座，創新里程碑。觀察台股股東人數排行榜，前 20 名當中共有 6 檔 ETF，多為高股息主題。
00878 已經連續六周股東人數呈現增加，自 4 月底迄今累計增加 2.1 萬人，目前來到 126 萬 9986 人，登上台股股東人數第一大標的。
00878 上月底開獎，揭曉第二季每單位配發 0.51 元，較第一季 0.4 元再加碼，掀起一波除息行情，投資人積極進場卡位或加碼持股，帶動股價屢創新高，規模更直接突破 2800 億元大關締新猷，股東人數亦呈上升趨勢。
中鋼以往配息穩定，成為許多資深股民投資組合的標配，歷屆股東常會前夕發放紀念品都會掀起排隊熱潮，不過，中鋼股東人數已連續三周下滑，降至 126 萬 4960 人，落居台股第二名。
第三大為護國神山台積電 (2330-TW)，股東人數呈現連續三周下滑，降至 110 萬 8879 人。台積電 16 日股價一度衝上 856 元，改寫盤中歷史新高，17 日小跌以 835 元作收，市值來到 21.66 兆元。
觀察台股股東人數前 20 大標的，多達 6 檔為 ETF，除了 00878 外，還有元大高股息 (0056-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)、元大台灣 50(0050-TW)，股東人數持續增加，顯見帶來穩定現金流的高股息主題仍受到國人青睞。
值得注意的是，00940 以 10 元發行價推出，引發民眾熱烈搶購，正式掛牌前股東人數即達 70.8 萬，堪稱出道即巔峰，上市後股東數一度攀升至 99.8 萬，但近期呈現連續二周下滑，目前來到 99 萬 1006 人。
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