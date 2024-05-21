日股再戰4萬點指日可待 日經225 ETF今年來漲幅逾16%

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-21 14:50

美國第一季財報優於市場預期，美股歷經 4 月回檔後重新上攻，再創歷史新高，日經 225 指數 20 日一度大漲近 700 點，技術面突破 5/7 長假後開盤大漲高點，並挑戰站回季線。法人表示，日本透過弱勢日圓由製造業出口帶動國內經濟成長，今年結束負利率政策使貨幣正常化，在內、外多重利多下，有望持續推升日股，民眾可透過指數邏輯透明的日股 ETF 參與這波行情。

近期日股大漲帶動日本投資熱潮，日經 225 指數正是最具代表性的「入口指數」，國內掛牌的元大日經 225(00661-TW)、國泰日經 225(00657-TW)，今年以來至 5/20 收盤，皆有超過 16% 以上的漲幅，近一年分別上漲 27.2%、24.9%，其中，00661 規模更翻倍成長 115% 來到 32.3 億元，受益人數也連續 16 周增加。

法人分析，國內掛牌日經 225 ETF 之所以會有表現上的差異，主要是匯率避險比率的不同，以及費用率的高低所致。00661 目前經理費為 0.4%，如果規模成長至 50 億以上，更將降至 0.3%，相對的，00657 則是均一價 0.45%；至於過去四年總費用率，00661 介於 0.55% 至 0.9%，00657 則是介於 0.86% 至 1.26%。

法人指出，近年反映日本在全球半導體供應鏈的重要性與日俱增，根據日經指數公司統計，日經 225 指數 2014 年前十大成分股中，半導體相關權重約 6.2%，至 2024 年已來到 20%，連帶讓日經指數的科技股權重不斷提高，現已達到近半約 49.6% 的歷史高檔，未來隨著全球科技股前景看漲，日經 225 指數創高行情也指日可待。

近期全球 20 大主要股市中，包括標普 500 指數、台灣加權股價指數等 14 個指數已創下新高，日經 225 指數今年一度創高突破 4 萬點，後續雖進入盤整，但再度站回 39000 點，看好這波日股重啟漲勢，很可能不只是跟漲，而是基本面支撐下，完成整理再啟動領漲表現。

根據大和證券統計，目前已公布 2023 財年財報的公司，整體營業利潤成長年增 28.7%，預計股利發放金額可望年增 6.5%，更重要是，2024 年 4 至 5 月宣布股票回購金額累計超過 6 兆日圓，創下 2018 年以來新高，帶動外資持續看好日股，今年以來買超日股也突破 5 兆日圓，而 2023 年外資全年買超日股為 3 兆日圓，資金動能顯然放大。