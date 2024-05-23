〈台股開盤〉輝達利多碰撞軍演利空 開盤跳漲創21668點史高後上沖下洗

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-05-23 09:43

輝達財報亮眼，台股今 (23) 日在台積電續寫新天價下，跳空開高 21668.84 點，再創歷史新高，上漲 117.01 點或 0.5%，不過，受到中共軍演利空影響，加權指數翻黑下挫，最低來到 21475.99 點，高低震盪近 200 點。

中共解放軍宣布，東部戰區組織戰區陸、海、空軍、火箭軍等兵力，23 日 7 時 45 分開始至 24 日在台灣及金馬周邊開展「聯合利劍－2024A」演習，稱是對台獨分裂勢力謀「獨」行徑的懲戒，對外部勢力干涉挑釁的嚴重警告。

輝達第一季營收 260 億美元，明顯優於市場預期的 246.9 億美元，年增 262%，盤後股價大漲 7%；台積電今日以 875 元開出，上漲 11 元或 1.4%，盤中最高來到 877 元，也續創新天價。

除了台積電外，鴻海、聯發科均上漲逾 1%，廣達、台達電開盤小漲，日月光投控漲逾 2%、聯電平盤震盪；AI 概念股微星大漲半根停板、光寶科、緯穎漲逾 2-3%、機器人指標股所羅門也大漲逾半根。