外資狂買321億元拱台股創新高 甩金融股力捧AI PC概念股
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-05-22 21:48
台股今 (22) 日開高走高，終場收在 21551 點，續創收盤歷史新高，漲幅達 315 點，外資除了現貨市場大力回補，期貨也減碼空單，期現貨同步作多，尤其看好 AI PC 相關概念股，包括宏碁 (2353-TW)、仁寶 (2324-TW)，合計買超超過 8.1 萬張。
三大法人合計買超 358.23 億元，外資回頭大買 321.11 億元；自營商同步回補 39.64 億元，投信轉賣超 2.52 億元，終結連三賣；期貨方面，外資減碼未平倉空單口數 2,572 口，降至 5,663 口。
外資買超除了瞄準 AI PC 概念股，也青睞低基期電子股，包括聯電 (2303-TW)、友達 (2409-TW)，張數都超過 2.5 萬張，高股息 ETF 也獲加碼，如復華台灣科技優息 (00929-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)、元大高股息 (0056-TW) 都入列買超前十名。
外資賣超則瞄準傳產、金融族群，賣超前十名就有八檔為傳金類股，包括中鋼 (2002-TW)、玉山金 (2884-TW)、長榮航 (2618-TW)、永豐金 (2890-TW)、南亞 (1303-TW)、中信金 (2891-TW)、第一金 (2892-TW) 以及三商壽 (2867-TW)，張數至少 1 萬張以上。
投信與自營商也外資有志一同，雙雙看好聯電、仁寶與宏碁，合計買超張數分別達 1.6 萬張、1.4 萬張以及 1.3 萬張。
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