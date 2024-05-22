520後又漲翻天 施羅德看台股：兩「好」兩「欠佳」

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-22 17:15

台股昨 (21) 日是 520 後第一個交易日，指數收小黑，但今 (22) 日在台積電 (2330-TW) 等電子權值股拉抬下，指數開高走高，終場收在 21551.83 點的歷史新高，大漲 315.08 點，氣勢如虹。施羅德台灣樂活中小基金經理人葉獻文針對台股發表中期展望，提出「兩好兩欠佳」的看法，經濟好、獲利好，評價欠佳、亞幣欠佳。

葉獻文首先從經濟面來看，台灣 20242 年 Q1 出口成長 12.9%，明顯高於亞洲主要國家，首季貿易順差成長逾一倍，3 月出口額達 418.2 億美元，為近 20 個月高點，出口月增率逾 3 成，較去年同月成長 18.9%，遠高於 6% 的市場預估數值。

至於獲利好，隨者美股企業第 1 季財報公布近尾聲，在整體財報季表現超出預期下，獲利成長上修，科技產業加大資本支出，美國 4 大雲端服務 (CSP) 業者的 2024 年資本支出年增率，由原先 17% 加碼至 35%，而光是第一季已有 30% 增幅，尤以微軟及 Google 資本支出成長率高於業界平均，與此同時，傳統伺服器資金排擠暫時鬆口氣。

另一項獲利好，葉獻文以星鏈 (Starlink) 來舉例說明產業趨勢驅動生態鏈，Starlink 自 2021 年 2 月推出服務以來，2022 年底用戶數達到 100 萬，2023 年用戶數從 120 萬戶至 220 萬戶，預期 2024 年還會再增加 200 萬用戶數。Starlink 可自行發射火箭，已發射超過 5,000 顆低軌道衛星，是目前具備最多衛星的營運商。

另一家營運商 OneWeb，目前已發射 648 顆第一代衛星，建構完整的衛星網路服務；Amazon 則是在 2023 年已成功發射兩顆試驗衛星，根據美國聯邦通訊委員會 (FCC) 資料顯示，Amazon 規劃要在 2029 年前發射 3,236 顆衛星，其中半數衛星要在 2026 年年中發射完畢。低軌道衛星的商業模式逐漸成形，商機可期，低軌衛星仍屬藍海市場，台廠握有一手好牌，業績看旺。

至於兩個「欠佳」，葉獻文也指出，指數漲高使得 PB 倍數 4 月曾推高至 2.3x，近期則處於 5 年平均的 1.96x，都屬於相對較高位階；再著就是亞幣表現走貶欠佳，以第一季外資從亞洲各主要股市留出，外資可說是賺了資本利得又賺匯差，以目前市況預估，近期亞幣仍偏弱勢，外資大幅回流機會不高。