台股刷新歷史新高 00878大漲1.44% 距填息只差臨門一腳
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-22 16:36
台股今 (22) 日氣勢如虹，大漲 315.08 點，收在 21551.83 點，刷新歷史新高，而全台股民最多的國泰永續高股息 (00878-TW) 收盤勁揚 1.44%，收在 23.2 元，在高股息 ETF 中表現相對強勢，與大盤漲幅 1.48% 相當接近，也往本季除息參考價 23.51 元再邁一大步，近日有望順利填息。
加權指數在台積電等電子權值股領漲下，再創新高，傳產與金融族群也一片紅通通，終場上漲 315.08 點，收在 21551.83 點，漲幅 1.48%。市場樂觀看好輝達將公布的財報，助攻台積電股價開高走高，拉一根大紅 K 直衝 864 元，創歷史新高，單日大漲 2.73%。
觀察今天高股息 ETF 表現普遍走揚，包含統一台灣高息動能 (00939-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW) 等上漲 0.83%~0.92% 不等，而復華台灣科技優息 (00929-TW)、群益科技高息成長 (00946-TW)、元大高股息 (0056-TW) 漲幅則超過 1% 以上。
上周股東人數超車中鋼，成為全台最多人投資標的的 00878，今天表現尤為強勁，領先一票高股息 ETF，單日上漲 1.44%，成交量衝上 6.2 萬張，許多投資人趕在填息之前積極進場卡位。
法人表示，近期 00940 啟動換股，「21 進 21 出」大動作調整，由於持股和 00878 有 10 檔重疊，像是新納入的華碩就是 00878 的第一大持股，以及第一金、永豐金也有 2~3% 的占比。加上 00940 調高權重的聯電、中信金、聯發科、日月光等 7 檔，這 10 檔個股占 00878 約 36% 的權重，因此，在 00940 這波換股潮帶動下，00878 有望受惠、快速填息。
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