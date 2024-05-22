台股刷新歷史新高 00878大漲1.44% 距填息只差臨門一腳

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-22 16:36

台股今 (22) 日氣勢如虹，大漲 315.08 點，收在 21551.83 點，刷新歷史新高，而全台股民最多的國泰永續高股息 (00878-TW) 收盤勁揚 1.44%，收在 23.2 元，在高股息 ETF 中表現相對強勢，與大盤漲幅 1.48% 相當接近，也往本季除息參考價 23.51 元再邁一大步，近日有望順利填息。

加權指數在台積電等電子權值股領漲下，再創新高，傳產與金融族群也一片紅通通，終場上漲 315.08 點，收在 21551.83 點，漲幅 1.48%。市場樂觀看好輝達將公布的財報，助攻台積電股價開高走高，拉一根大紅 K 直衝 864 元，創歷史新高，單日大漲 2.73%。

上周股東人數超車中鋼，成為全台最多人投資標的的 00878，今天表現尤為強勁，領先一票高股息 ETF，單日上漲 1.44%，成交量衝上 6.2 萬張，許多投資人趕在填息之前積極進場卡位。