南韓央行連十次維持利率不變 對通膨仍保持警惕

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-04-12 13:30

南韓央行連續第十次維持基準利率穩定，對依然頑固的通膨保持警惕，符合市場預期。

南韓央行周五 (12 日) 將 7 天期回購利率維持在 3.5% 不變，為南韓央行自 2023 年初升息以來，連續第十次維持利率不變。南韓央行公佈利率決定後，韓元兌美元維持跌勢。

這一決議符合經濟學家預期，大多數人預計降息將於今年下半年開始。他們表示，3 月連續第二個月達到 3.1% 的黏性整體通膨，遠高於央行 2% 的目標，讓央行決定維持觀望。

央行預測，南韓通膨率將從 2023 年的 3.6% 降至 2024 年的 2.6%。不過，央行警告不會急於放鬆政策。

央行在聲明中調整了措辭，表示將在「足夠期限」內維持限制性貨幣政策立場，而 2 月份時的表述，是將在「足夠長的期限」內維持這一立場。央行總裁李昌鏞指出，如果 CPI 下半年放緩，央行對降息持開放態度。

分析師表示，南韓央行目前可能有更多理由按兵不動，總裁已經排除了今年上半年降息的可能性。

韓元是今年亞洲表現最差的貨幣之一，今年已貶值 5.9%。由於聯準會降息的預期被推遲，南韓央行將難以進入寬鬆周期，因為這將給韓元帶來進一步的壓力，並可能經由進口，刺激成本推動型通膨。周五午盤，美元兌韓元報約 1374.34。

在周三國會選舉中投票的選民，最關心的問題是生活成本上升，南韓總統尹錫悅所在的執政黨在國會選舉中遭遇重大失敗。家庭債務也令決策者對政策轉向可能即將到來的暗示持謹慎態度。