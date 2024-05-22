紐西蘭央行按兵不動但意外放鷹 紐元強升近1%

鉅亨網新聞中心 2024-05-22 15:48

因紐西蘭央行意外釋出鷹派信號，紐西蘭元周三 (22 日) 上漲近 1%，至兩個月來的高點，

紐西蘭央行周三一如預期維持利率穩定，將官方現金利率維持在 5.50%，這是該行連續第七次在會議上維持利率不變。但央行表示，由於黏性通膨的不利因素，可能會推遲降息，代表將在更長時間維持較高利率。

紐西蘭元兌美元上漲 0.9% 至 0.6147 美元，為 3 月初以來的最高水準。它還突破了 0.6140 美元的主要阻力位。

央行在聲明中表示：「通膨令人歡迎的下降，在一定程度上反映了紐西蘭進口商品和服務的通膨率下降…… 然而，服務業通膨正在緩慢消退，預期的政策降息繼續被延後。 」

對紐西蘭央行的最新預測顯示，降息將從 2025 年第三季開始，而非原本預期的第二季。

央行表示，「委員會在本次會議上討論了升息的可能性。」報告指出，雖然對中期內通膨下降充滿信心，但「委員會也同意，利率可能必須在比預期更長的時間內，保持在限制性水準」。