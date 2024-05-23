陸30年超長債太夯 ！上市首日飆25% 多次亮燈漲停 兩度暫停交易

鉅亨網新聞中心 2024-05-23 08:42

上周首次發行的中國 30 年期超長期特別國債周三 (22 日) 在上海證交所和深圳證交所上市交易，盤中多次觸及漲停板，隨後兩度暫停交易，首日交易大漲 25%，顯示超長期特別國債持續受到市場青睞。

《財聯社》報導，中國郵政儲蓄銀行研究員婁飛鵬說，「24 特國 01」在滬深兩市上市首日大漲，釋放投資人對超長期特別國債的投資熱情，作為安全資產的超長期特別國債 (一期) 收益可觀，更易於吸引投資者。

市場各方對超長期特別國債反響強烈，滿足多方資產配置的需求。保險資管機構人士說，從第一期發行的 3.9 倍的投標倍數看，投踴躍參與相關債券的招標。特別國債發行和使用一方面有利於緩解短期經濟成長的壓力，一方面也將為關鍵技術突破和產業升級提供資金，有效的提高中長期生產效率。

在監管機構引導存款利率持續下調、禁止手工補息後，存款回流理財趨勢明顯，特別是企業資金購買理財在近期明顯增多。理財在資產端的配置需求增加，但收益穩定、凈值波動幅度小的理財產品仍是當前主流投資需求。

惠譽評級亞太區金融機構評級董事徐雯超認為，超長期國債一方面可滿足低波穩健類產品的配置需求，豐富了理財產品的投資品種，另一方面也一定程度抵補了因城投債、地產債發行明顯縮量的債券投資需求。

上海交大財稅法研究中心副主任王樺宇表示，對國債投資者而言，兼顧良好收益性和國家信譽擔保的超低風險性的超長期國債亦是不錯的投資選擇，這從市場的熱捧可以反映出來。

但婁飛鵬也提醒投資人，今年發行的超長期特別國債是記帳式國債，持有到期可獲得穩定的本息收入。考量到記帳式國債存續期內可在市場交易，交易價格隨市場行情波動，以交易為目的投資特別國債的話，既可能獲利也可能虧損，這類投資人需要有一定的投資經驗和風險承擔能力。

多位業內人士認為，當前長期特別國債面臨著較好的金融市場環境，中國人民銀行 (下稱中國人行) 去年以來為促進經濟恢復，多次降低存準率，投放中期借貸便利 (MLF)，引導貸款市場報價(LPR) 利率和存款利率下調，金融市場資金充沛，資金價格適宜，為超長期國債發行提供較佳貨幣市場環境。

徐雯超指出，此次特別國債發行節奏、單次規模相對較平穩，對資金面衝擊有限，但若後續特別國債發行對銀行間流動性產生超預期衝擊，中國人行恐將降准或祭出續做 MLF 等作法，平滑短期資金利率的大幅波動。

西部利得基金經理嚴志勇認為，特別國債發行短期對債市影響或已結束。在特別國債發行計畫確定後，30 年國債的投資情緒明顯改善，發行後債券市場也未持續走弱，對供給預期的衝擊也許已階段性結束，後續需要關注發行後的流動性變化。