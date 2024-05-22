富士康持續外移印度！河南進出口暴跌 陸媒示警負面連鎖效應

鉅亨網新聞中心 2024-05-22 17:28

中國海關總署發佈今年首季各省進出口數據，去年河南出口手機數量 5761 萬支，年減率 14.5%，去年第一季出口 1688 萬支手機，今年首季僅 664 萬支，手機出口金額從去年首季 711 億人民幣，今年首季只有 272 億人民幣。

中國新媒體《冰川思想庫》報導指出，即便今年首季蘋果在中國銷量大跌 19.1%，且全球手機銷量也在下滑，但減少幅度不應如此大，可見富士康正從河南撤走部分生產線，且若富士康真的撤離，撤離的不會僅只有富士康，恐帶來負面的連鎖效應。

富士康對河南乃至於中國經濟具有重大意義，去年富士康所在的新鄭綜保區進出口額達到 4073 億人民幣，占鄭州進出口的比例高達 74%，占河南省進出口的比例達到 50.3%。

在全國出口百強企業之中，鄭州富士康、深圳富士康、成都富士康都在前 20 名之內，且長達 10 多年富士康持續位居中國出口企業第一名。

國產替代或許能在蘋果生態鏈上扮演替代者的角色，但對經濟來說不是個簡單的替換遊戲。

2010 年，郭台銘選擇在河南鄭州成立富士康後，上下游供應鏈 200 多家廠商也緊跟著落地河南，之後河南省的電子產業迅速形成規模，鄭州電子資訊產業總體規模成長 25 倍。

到了 2020 年，鄭州富士康已經是中國最大的出口貿易公司，全年出口總額達到 316 億美元。

富士康以一家公司之力，貢獻鄭州進出口總額八成、河南省進出口總額的六成。以鄭州航空港為例。

富士康正式建成那年，鄭州航空港的 GDP 只有 206 億人民幣，到了 2021 年增長 5 倍多至 1172 億人民幣。在高峰時期，富士康對鄭州的 GDP 貢獻率高達 25%。