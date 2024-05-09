大同受惠電力事業群挹注 4月營收創6年同期新高

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-09 18:15

大同 (2371-TW) 今 (9) 日公告 4 月營收達 38.99 億元，年月雙增。大同表示，因電力事業群持續受惠台電強韌電網計畫以及電力設備升級的強力需求，帶動 4 月營收年月雙增，且寫下 6 年同期新高的亮眼表現。

大同 4 月營收 38.99 億元，月增 6.23%，年增 0.93%。累計今年 1 至 4 月營收 147.2 億元，年減 1.77%。大同說明，由於受到集團內電子代工事業群傳統淡季影響，使得今年 1 至 4 月營收呈現年減。

大同表示，主要成長引擎為電力事業群，也帶動 4 月營收表現，業績也較上月及去年同期成長。大同進一步指出，政府及民間電力設備需求續增，帶動整體出貨，包括重電、電線電纜、智慧電表，以及商業空調等四大事業部有望年增雙位數，其中又以重電及智慧電表成長最為顯著。

展望未來，大同指出，重電事業的台電標案訂單將於 5 月密集出貨，近期也拿下台電 161kV 電力變壓器及 161kV 並聯電抗器標案，且總金額為同業之冠，有望墊高重電事業業績。