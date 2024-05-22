昕奇雲端5/27登錄興櫃 拓生成式AI版圖

昕奇雲端自成立以來，專注在雲聚合與雲分享，以自主開發之一站式跨國多雲 FinOps 管理平台 (ARMIN) 展現運營自動化優勢，並藉由母公司上奇科技 ( 6123-TW ) 海外市場成功經驗，快速拓展亞洲新創，目前已打入香港、馬來西亞、新加坡、印尼等地，並於去年成功插旗日本新創雲服務版圖。

據國外研究機構 Gartner Report 的報告指出，雲端服務 (IaaS+PaaS) 每年正以超過 20% 的成長率對全球整體 IT 支出滲透中，其滲透率在 2023 年為 6.1%，到了 2027 年滲透率將首次突破 10%，來到 10.3%，顯示整個雲端產業正不斷顛覆原本傳統的 IT 結構，以租用的使用權 (Usership) 取代所有權 (Ownership)，許多行業的商業板塊與模式不斷在迅速改變中。