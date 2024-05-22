昕奇雲端5/27登錄興櫃 拓生成式AI版圖
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-05-22 17:04
雲端服務運營商昕奇雲端 (7747-TW) 將於 27 日以每股 135 元登錄興櫃交易，昕奇雲端董事長許承強表示，生成式 AI 蓬勃發展，將推動雲端服務產業的爆發式成長，創造良好的業務開拓環境。規劃將海外成功經驗快速複製至其他亞洲國家。
昕奇雲端自成立以來，專注在雲聚合與雲分享，以自主開發之一站式跨國多雲 FinOps 管理平台 (ARMIN) 展現運營自動化優勢，並藉由母公司上奇科技 (6123-TW) 海外市場成功經驗，快速拓展亞洲新創，目前已打入香港、馬來西亞、新加坡、印尼等地，並於去年成功插旗日本新創雲服務版圖。
昕奇雲端去年合併營收 10.52 億元、年增 20%，稅後純益 6756.8 萬元、年增 7.2%，每股純益 (EPS)2.92 元；而截至 4 月底，昕奇雲端營收達 4.02 億元、年增 26%，自結純益 2930.2 萬元，年增 92%，EPS 為 1.26 元。
昕奇雲端成立於 2017 年，實收資本額 2.34 億元，為少數專注於雲聚合與雲分享商業模式的 FinOps 平台公司，致力於深耕全球新經濟與新創產業。
據國外研究機構 Gartner Report 的報告指出，雲端服務 (IaaS+PaaS) 每年正以超過 20% 的成長率對全球整體 IT 支出滲透中，其滲透率在 2023 年為 6.1%，到了 2027 年滲透率將首次突破 10%，來到 10.3%，顯示整個雲端產業正不斷顛覆原本傳統的 IT 結構，以租用的使用權 (Usership) 取代所有權 (Ownership)，許多行業的商業板塊與模式不斷在迅速改變中。
截至第一季，昕奇雲端主要產品營收比重分別為雲端服務 74%、網通資安 22%、其他服務 4%；其中，雲端服務的業績年增達 42%，主要受惠於 AI 應用的帶動與新創客戶自身成長的動能。
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