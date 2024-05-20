Astera Labs宣布在台建雲端級實驗室 五大ODM按讚

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-05-20 18:22

美系晶片大廠 Astera Labs(ALAB-US) 今 (20) 日宣布，將在臺灣建立公司 Cloud-Scale Interop Lab，預期新的雲端級交互操作實驗室將加深與主要 ODM 客戶的密切合作，包括鴻海、英業達、廣達、緯創與緯穎都發聲支持。

Astera Labs 表示，臺灣彙集眾多領先技術設計和製造的公司，因此選擇台灣建立首個在矽谷之外的雲端級交互操作實驗室，以便在真實系統中透過多種通道插入損耗預算與各種主機和端點互聯，從而在複雜的 PCle 拓撲結構中測試 Aries 6。

鴻海 (2317-TW) 旗下 Ingrasys Technology 副總裁兼首席架構師 Brad Reger 表示，可靠的互通性對加速採用 PCle 6.x 等新型互連協定至關重要，這些協定將成為未來 AI 和雲端基礎結構部署的連線骨幹，期待與 Astera Labs 繼續合作，並在公司的解決方案中充分利用其經過嚴格測試和現場驗證的 PCle/CXL Retimer 的組合。

英業達 (2356-TW) EGB 總經理 Vincent Lin 表示，隨著 Astera Labs 增加 PCle 6.x 測試並將其互通性實驗室擴展到臺灣，很榮幸能繼續與 Astera Labs 保持深厚的合作關係。期待利用其在 PCle 連線領域的專業知識，加快開發我們面向 AI 時代的關鍵資料中心解決方案。

廣達 (2382-TW) 高級副總裁兼總經理 Mike Yang 表示指出，隨著 AI 和以資料為中心的工作負載部署不斷激增，公司非常重視與 Astera Labs 的密切合作，以幫助客戶解決各種新出現的資料中心設計難題。其在臺灣新建立的 Cloud-Scale Interop Lab 進行測試的強大 Aries 6 Retimers 將加強下一代人工智慧和雲端基礎結構中可靠的 PCle 6.x 連線的推廣。

緯創 (3231-TW) 企業與網路事業群總裁 Willam Lin 指出，隨著市場對 AI/HPC 伺服器的需求不斷增長，轉向 Astera Labs 的黃金標準 PCle/CXLRetimer 組合，擴大解決方案，滿足客戶需求，過去已經在公司產品中導入多代 Aries Retimers，合作關係將繼續下去，也將透過其在臺灣新建立的 Cloud-Scale InteropLab 中進行測試的 Aries 6 為高度互通性 PCle 6.x/CXL 3.× 連線鋪路。