苦等機票變便宜？長榮航提一個理由「價格下不來」

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-05-02 19:06

長榮航 (2618-TW) 總經理孫嘉明今 (2) 日指出，機票價格趨勢除了供需因素，通膨令成本墊高，「價格下不來」，目前票價比起疫情前還是較高，暑期旺季也非常樂觀，力拚今年營收再創高。

孫嘉明說，除了供需會影響票價趨勢，通膨的因素使價格下不來，飛機餐、員工薪資成本均增加，因此，儘管航空市場逐漸回到正常旅遊狀態，使票價看起來有相對低點，但基本上沒有動，票價比起疫情前還是比較高。

對於市場關注兩岸往來可望開放，孫嘉明說，一線大城市航點仍持續在營運，包括北京、上海、廣州、深圳、杭州、成都和廈門等地，會密切關注 6 月 1 日後政策方向，若團客有增會調整，「飛機足夠因應增班」；疫情前長榮航兩岸航線營收占比不到 10%，原因在於航程短，票價相對便宜。

展望後市，孫嘉明指出，第二季目前看來較去年好，而下半年又迎來暑期旺季，「還是非常樂觀」，尤其日本線自疫後熱絡到現在沒有斷過，今年營收創高仍是目標。

另外，對於貨運，孫嘉明提到，4 月比 3 月好，除了電商需求，AI 伺服器廠商積極出貨，且以較高價買艙位，增添新動能。

長榮航城市觀光馬拉松即日起開放報名，將於 10 月 27 日在總統府前盛大開跑，組別包含全程馬拉松、半程馬拉松、10 公里和 3 公里，共 24000 個名額，今年賽事獎勵再加碼，除了調高全程及半程馬拉松男、女冠軍獎金、加贈台灣馬拉松選手全馬組男女冠軍全球不限航點經濟艙機票 1 張，幼苗團體組冠軍還能獲得周庭印一周專屬特訓班課程。

為打造綠色馬拉松及淨零碳排的目標，長榮航城市觀光馬拉松持續推動賽事電子化無紙作業，並邀請國際知名運動品牌 NIKE 採用環保纖維材質，為跑者設計抹茶綠賽衣，全程馬拉松專屬的長榮空廚完賽餐點則選用可被分解材質的植纖餐盒盛裝，同時更使用台灣第一台國產純電休旅車納智捷 n7 作為大會前導車。