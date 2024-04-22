華航樂看今年是「可以期待」的豐碩年 首創星光夜跑10/12登場

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-04-22 17:10

華航 (2610-TW) 今 (22) 日宣布，首屆華航星光夜跑將於 10 月 12 日於台北大佳河濱公園開跑，規劃有半程 (21K) 馬拉松組、健康樂跑 (10K) 組和親子休閒 (5K) 組；對於後市展望，華航資深副總經理陳奕傑表示，今年各航線訂單表現很好，將是可以期待的豐碩一年。

華航此次獨創的夜跑活動，將結合音樂與市集，打造成一場璀璨的星光派對，除了讓參與者在奔跑中享受音樂與熱鬧氛圍，也是響應世界地球日，開創國內馬拉松新風格。

為鼓勵民眾踴躍報名，華航提供報名完賽會員最高可獲贈 2,100 哩，加碼再抽最高 1 萬哩回饋，會員也可使用哩程全額折抵報名費用 (額滿為止)，而刷中國信託華航聯名卡享報名費最高 85 折優惠，中信卡 95 折優惠，並提供豐富獎項價值超過百萬元。