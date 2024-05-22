企業法務數位轉型迫在眉睫！勤業眾信：全面改造、跨域協作提升競爭力

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-22 16:42

在當前瞬息萬變的商業環境中，企業法務部門的轉型刻不容緩。勤業眾信今（22）日建議，為提高效率並管理潛在風險，企業必須數位轉型。然而，成功的法務部門轉型需要全新的視角，並考慮其獨特文化及特點，借助跨領域的外部團隊推動轉型，才能達到更好的效果。

勤業眾信商務數位科技顧問公司「法律科技諮詢」副總經理張馨云指出，部分企業在推動法務轉型過程中，常面臨兩個迷思：首先是認為只要購買科技工具或系統，系統廠商協助導入後就能自動實現轉型。然而， 科技只是轉型一部分，而系統廠商通常僅專注技術，忽略轉型過程中的其他因素。他們可能缺乏對法律業務和流程管理的深入理解，難以全面分析法務部門的現狀和需求。

其次是認為內部團隊可獨立完成轉型工作，但往往團隊對現有的流程和做法已習以為常，缺乏客觀審視的視角，容易受到固有思維模式的影響，難以識別潛在的問題和改進機會。是以企業在法務轉型過程中，應借重外部專業團隊的專業思維，以確保轉型工作的成功。

張馨云強調，外部團隊以第三方的視角審視法務部門的現狀和問題，提供客觀公正的分析和評估；並能挑戰法務部門的固有思維和做法，提出創新想法和解決方案，幫助突破發展瓶頸；借鑒其他企業和行業的最佳實踐，為法務部門提供全新的視角和啟發， 促進持續學習和改進。