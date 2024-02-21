勤業眾信「B.E.Y.O.N.D.」路徑藍圖 助企業數位與永續並進

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-02-21 20:05

勤業眾信聯合會計師事務所今（21）舉辦「2024 Deloitte Future Talk－鏈結創新˙驅動未來」高峰會，首度發表與工研院聯手之《 2024 CxO 前瞻展望：未來數位藍圖 - 台灣企業的下一步 》報告，探討台灣企業掌握機遇、立足尖端之道，並建議透過「B.E.Y.O.N.D.」路徑藍圖，回應多變的市場結構，迎戰全新賽局。

勤業眾信聯合會計師事務所總裁柯志賢開場致詞時表示，隨著 AI 和資料運用在日常生活，生成式 AI 更為我們帶來前所未有的便利和潛力。勤業眾信首度與工研院合作，匯聚平均超過千億市值的傑出企業、橫跨不同專業領域的 CxO，解鎖數位轉型「創新、營運、信任、永續」四大構面成功思維；並邀集產官學界菁英展開「永續發展、AI 創新、韌性信任」三大主軸的未來思維對話。盼在 2024 年伊始之際，提醒企業奠基於組織韌性和永續發展的基礎上，思考如何透過數位轉型重新定位、重塑價值、重建商業模式的勝利藍圖。

勤業眾信聯合會計師事務所永續長暨市場發展營運長姚勝雄 （勤業眾信提供)

勤業眾信聯合會計師事務所永續長暨市場發展營運長姚勝雄指出，台灣擁有優越的製造業基礎，以及豐富的科技發展和企業敏捷優勢。根據瑞士洛桑管理學院（IMD）發布之《2023 世界數位競爭力調查評比》，台灣數位競爭力排名全球第九名、亞洲第三名，其中有五項指標排名居全球之冠。儘管台灣的數位競爭力名列前茅，但往往因數位轉型策略方向不明確、效益難以評估、人才資金短缺以及軟硬體不兼容等問題，而面臨著「意識斷鏈、價值斷鏈、資源斷鏈、數位斷鏈」四項結構性挑戰。勤業眾信與工研院透過深度訪談進行研究，整合台灣產業龍頭企業領袖意見，助力企業掌握數位轉型成功之道。

勤業眾信提出「B.E.Y.O.N.D.」路徑藍圖，鼓勵企業 ”GO BEYOND”，例如：透過「Break-through」，帶動企業跳脫框架、挑戰傳統思維，尋找創新解決方案，從而提升產品和服務的競爭力；藉由「Evaluate」，更全面地評估市場需求和競爭環境，確保計劃的可行性，降低投資風險；「Yield」將幫助企業明確風險和機會，以最大化價值為目標進行投資和發展；「Optimize」則鼓勵企業整合內外部資源，提升組織的數位能力和效率，以應對市場變化。

此外，「Network」將促進企業與各方合作，構建共榮生態系統，透過跨界合作實現更多共贏機會；最後，「Develop」鼓勵企業持續投資人才培訓和技術研發，以不斷提升自身競爭力和創新能力。數位經濟儼然已成台灣經濟成長新引擎，企業必須提高敏捷性、靈活生成數位轉型策略，應對新競爭態勢與迎向下一波成長。