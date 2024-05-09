勤業眾信：2024年AI晶片將佔全球晶片價值11% 企業投入GenAI年增3成

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-09 18:51

勤業眾信今（9）日指出，根據 2024 年第一季《智慧紀元，洞察未來：生成式 AI 前瞻解析》報告，高達 91% 的企業預期生成式 AI 有助提升生產力，企業對生成式 AI 上的投入，預計由 2023 年 160 億美元，增加到 2024 年的 208 億美元（+30%）。

生成式 AI 的爆炸性成長與快速演進，已成為當今商業領域的一股強大力量。勤業眾信聯合會計師事務所今（9）舉辦「探索科技新局：GenAI 應用剖析與企業治理」研討會，並釋出 Deloitte AI 研究院（Deloitte AI Institute）2024 年第一季《智慧紀元，洞察未來：生成式 AI 前瞻解析》報告，內容指出，2024 年 AI 晶片的總銷售額將佔全球晶片價值的 11%，不僅是半導體產業的助力，也對整個產業產生了深遠的影響。

此外，報告也提出了八大關鍵發現，為各界深入頗析生成式 AI 目前的發展和未來走向，以利企業保持競爭優勢。

勤業眾信聯合會計師事務所數位轉型服務負責人溫紹群指出，生成式 AI 這項科技僅正式推出一年多，引發全球關注。根據 2024 年第一季《智慧紀元，洞察未來：生成式 AI 前瞻解析》報告，高達 91% 的企業預期生成式 AI 有助提升生產力，企業對生成式 AI 上的投入，預計由 2023 年 160 億美元，增加到 2024 年的 208 億美元（+30%）。為此，勤業眾信也致力協助企業重新定義（Re-recognize）AI 發展現況，在可信任 AI 的基礎下，引領企業準備好就續 AI（Ready AI），並邁向 AI 規模化（Scale AI）。並提出八大關鍵發現與提醒：

1. 生成式 AI 革命僅三年，顛覆全球、影響商業競爭、塑造企業新未來。

2. 企業追逐趨勢的同時，應構建對生成式 AI 的信心，了解其應用程度。

3. 生成式 AI 可謂是領導者的試煉，生成式 AI 專業能力雖高，但所帶來壓力與威脅也隨之提升。尤其在自身組織專業度非常高的領導者，更可能視生成式 AI 為業務與營運模式上的威脅。

4. 超過五成（56%）的受訪者對於生成式 AI 的期望效益，仍著重於提高效率與生產力，建議應勇於開拓與創新發展。

5. 7 成以上（71%）的現行生成式 AI 解決方案，仍用於解決生產力應用程式，應突破朝向更多元化，具特定、客製化的方案發展。

6. 「人才、公司治理與風險」等重要層面的生成式 AI 準備度仍需加強。四成主管認為，解決生成式 AI 應用之人才問題上，企業準備度偏低或尚未開始。

7. 新興科技衍生出的巨大商機，將同時產生重大社會影響與隱憂。51% 的受訪者預計生成式 AI 會加劇經濟不平等。

8. 生成式 AI 快速發展並具備巨大且深遠的影響，所招致的風險無法透過單一組織自我監管，有系統組織化的監管系統迫在眉睫。

台灣人工智慧學校校務長蔡明順聚焦台灣在生成式 AI 浪潮中的定位與發展策略並表示，生成式 AI 為科技帶來技術革新，其對社會樣貌也造成顛覆性影響，從企業的生產、銷售甚至是內部的人力、法務等項目，均能產生跨域 / 界能力擴增。