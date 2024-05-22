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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：華碩(2357-TW)EPS預估上修至32.91元，預估目標價為540元

鉅亨網新聞中心 2024-05-22 14:10

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對華碩(2357-TW)做出2024年EPS預估：中位數由32.33元上修至32.91元，其中最高估值36.64元，最低估值28.56元，預估目標價為540元。

市場預估EPS

預估值 2024年(前值) 2025年 2026年
最高值 36.64(36.64) 41.87 46.72
最低值 28.56(25.73) 31.21 37.27
平均值 33.11(32.55) 36.59 41.76
中位數 32.91(32.33) 36.74 41.52

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2024年 2025年 2026年
最高值 606,416,100 723,790,820 804,547,160
最低值 488,126,040 545,360,530 586,396,500
平均值 546,408,210 612,423,940 686,215,640
中位數 548,506,500 600,177,470 676,959,440

歷史獲利表現

項目 2023年 2022年 2021年 2020年
EPS 21.44 19.78 59.98 35.76
營業收入
(單位：新台幣千元)		 482,314,429 537,191,932 535,238,735 412,780,439

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2357/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






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