勤業眾信：零售業數位轉型刻不容緩 Gen AI年產值上看6600億美元

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-05 20:02

智慧零售的發展日新月異，AI、數據分析等應用更擴展業務範疇，勤業眾信今（5）舉辦研討會，討論消費零售產業受數位時代衝擊，且因競爭對手加入先進科技的行列而備感威脅，專家建議業者保持敏捷性和創新力，及早設定未來發展方向。另據分析研究預估，Gen AI 佔零售消費品業潛在收入每年可達 4,000~6,600 億美元。

根據麥肯錫分析研究指出，在零售消費品領域中，Gen AI 佔收入潛在影響很大，每年可達 4,000~6,600 億美元，而跨行業應用每年可帶來 2.6~4.4 兆經濟價值。

勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司資深副總經理楊尚儒表示，根據勤業眾信 2024 年 1 月最新全球產業研究分析指出，2024 年至 2028 年消費零售產業關注的議題領域分別為「營運效率與韌性提升、風險 / 安全與法律遵循、透過新興科技與 AI 進行轉型」三大主題。

楊尚儒指出，企業的永續、資訊安全、韌性供應鏈等更是針對消費零售產業智慧轉型中的重要關鍵點，企業在進行整體的轉型規畫提升營運效率的同時，也應秉持與供應商互利共好，結合數據與 AI 幫助企業創造更多消費零售業的新契機。期待與營運相關的所有利害關係人維繫良好的生態循環關係，帶動整體消費零售產業的進步與成長，共創未來的產業榮景。

勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司專案協理余文煌指出，經濟部公布 2023 年全年零售業營業額 4 兆 5,760 億元，餐飲業營業額達 1 兆 279 億元，佔台灣 GDP 達 20% 以上，批發零售與餐飲產業的發展也可說是台灣市場與民眾生活的映射，近三年來受疫情影響台灣批發零售與餐飲業面臨物價通膨、缺工、原物料供應穩定性與消費習慣的改變，也推動各家企業紛紛加快轉型的步伐。

余文煌指出，不同的經營目標、商業模式、產品服務與企業規模等內外部因素，會影響企業的成長與發展考量，但無論何種企業要推動下一個成長曲線的轉型，得思考如何以「流程數位化、掌握經營數據、辨識與了解客戶」三大方向建立目標與需求，擬定階段性轉型策略與行動方案，並從短中長期決定每個階段的里程碑，建構完整藍圖與指引，讓數位化轉型工作得以充分發揮再造、整合與應用的系統效益。

勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司專案協理黃怡璇表示，零售服務業發展面臨嚴重缺工窘境，但在數位科技的協助之下，引進 RPA 的速度與準確兼具，處理大量重複性且規則明確的各部門工作流程，並保留數位化歷程所留下的軌跡，可為企業帶來自動化轉型，不單僅是降低人力需求，更因提升營運效率而創造服務品質差異性。透過科技應用快速彈性地改善後勤生產力，進而達到數位生產力，讓員工聚焦更具意義激發員工的多元價值邁向智慧企業。以提供企業洞察力並持續優化改善。