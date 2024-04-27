極端氣候致能源危機！ 勤業眾信：AI為致勝關鍵 全球76%業者用AI提升供應鏈

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-04-27 11:00

勤業眾信聯合會計師事務所日前發布《2024 能源、資源與工業產業趨勢展望系列報告》並指出，極端氣候持續影響全球能源市場，且數位科技、生成式 AI 快速發展，更是大幅推升能源需求，造成能源與電力價格上漲。數位科技與 AI 持續帶動產業轉型，報告亦指出，已有高達 76% 之受訪者已開始使用數位科技，致力提升供應鏈韌性。

能源危機浮現，不論是美國、歐洲、日韓等皆大受影響；以法國為例，2020 至 2023 年間，工業及民生電價累積調幅分別為 160% 及 22%；行政院也在四月開始進行電價調漲，電價平均調幅約 11%，能源與電力已對國家、企業、個人造成深遠影響。此外，近期受到地緣政治影響，金價飆升至史上最高，連帶提高工業應用之成本，更需要有效的策略來應對。

面對 ESG 議題的崛起，有效地策略應用將有助企業自身的永續經營，同時亦能減緩重汙染型的能源相關工業對環境的負面影響，勤業眾信建議，數位科技與 AI 持續帶動產業轉型，為企業持續成長之致勝關鍵；運用科技優化營運模式，積極落實能源轉型，加速去碳步伐並提升能源韌性，為企業永續經營之不二法門。

勤業眾信聯合會計師事務所能源資源與工業產業暨工業產品與營建負責人溫紹群表示，數位科技的發展改變了產業競爭規則，亦改寫了工作模式。《Deloitte Global 2024 Manufacturing Industry Outlook》指出，高達 86% 的製造業高階管理者認為，智慧工廠將成為製造業者於未來保持競爭力、永續經營之關鍵，其中生成式 AI 與元宇宙技術的導入，更是不可或缺。除了從生產面著手進行升級轉型，受地緣政治與氣候風險影響，供應鏈管理亦至關重要，報告中亦指出，已有高達 76% 之受訪者已開始使用數位科技，致力提升供應鏈韌性與透明度。透過新興科技加速產業升級，為製造業轉型建構嶄新契機。

綠氫，將成為實現下一階段能源永續發展的關鍵。勤業眾信聯合會計師事務所電力、公用事業與再生能源產業負責人林孟衞指出，極端氣候不斷趨動永續意識提高、產業需求改變，目前台灣加入 RE100 的企業共 31 家，營業額合計超過 5.8 兆新台幣，且其中包含許多半導體大廠如台積電、聯電，綠電發展日益備受矚目，其中氫能，尤其是「綠氫」，為一種淨零排放的能源形式，國際趨勢顯示綠氫是下一階段實現永續發展目標的關鍵能源。