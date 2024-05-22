〈焦點股〉宏碁攜手微軟、高通推AI PC 股價爆量鎖漲停

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-22 13:19

微軟 (MSFT-US) 號召全球電腦品牌業者，共組「Copilot+PC」生態圈，宏碁 (2353-TW) 也攜手微軟與高通 (QCOM-US) 推出首款 AI PC，激勵宏碁今 (22) 日股價大漲，盤中強攻漲停鎖住 53 元，成交量罕見爆量超過 18 萬張。

宏碁今天早盤以 48.95 元開高走高，隨後亮燈漲停鎖住 53 元，股價創波段新高，站上所有均線，且成交量罕見爆量超過 18 萬張。觀察三大法人近日籌碼動向，三大法人周一 (20 日) 僅小買 32 張，昨 (21) 日則轉為賣方，賣超 1693 張。

微軟推出新世代的 AI PC，將搭載高通安謀架構處理器，內建有功能更強大的 Copilot，且擁有新一代的 AI PC 架構新標準「Copilot+PC」，兒宏碁預計推出 Swift 14 AI。