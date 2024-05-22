立委籲由政委協調跨部會減碳 彭啟明：會用更多的誠意和彎腰來溝通

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-22 13:26

上任第二天，環境部長彭啟明今（22）日至立法院社會福利暨環境衛生委員會進行業務概況報告及備質詢，席間無論藍綠立委多表示歡迎與高度期待之意，由於彭自許為「中央部會的永續長」，需與許多部會合作，國民黨立委王育敏強調行政院應充分授權與提供更多資源，甚至要有政委來協助協調相關部會，彭啟明表示，會用更多的彎腰，熱情和誠意來溝通 。

在進入議場之前，媒體詢問彭啟明的心情，他表示心情很緊張，前一晚還準備到深夜 11 點，一早就到環境部，業務包山包海，必須趕快消化，他有一定的自信，要趕快學習補上。對於面對立委質詢，也詼諧表示自己從小就不是個會「頂嘴」的人，

碳費依舊是上午各黨立委關切的議題，對於碳費何時定調、何時開徵，彭啟明強調，碳費只是減碳的其中一個動作，碳費先行也只是碳定價的一部分工作，他個人當然希望越快越好，但要依據氣候法的法定程序，這要經過碳費審議會的討論決議，時程非他個人所能預估，但相信最遲年底前會定調。

立委王育敏質詢時，首先對於彭啟明自許為「中央部會的永續長」表示高度肯定，但環境部如何要求其他部會配合，是否有來自卓院長更大的授權，比如要求交通部門降低碳排，建議應向院長要求提供行政資源，要由政委來協助協調，才能讓跨部會政策推動，發揮效果。



彭啟明答覆，他願意彎更多的腰，更多的誠意和熱情來和各個相關部會的首長來溝通，不僅是碳費，還有其他的工作都需要各個部會一起來推動。

立委王育敏和楊瓊瓔皆質疑碳費是否有真正具體的目標及時間點，為何至今仍延宕，是否怕上路後會引起中小企業反彈，楊瓊瓔並指出之前質詢前部長薛富盛，當時有指出第一季碳費會有定調，雖然有定調，為何新任部長無法提出時間表，是否部長換人後的步調不一致。