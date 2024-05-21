高通Snapdragon X為Copilot+獨家平台 七大品牌搶搭AI PC換機潮

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-05-21 17:43

微軟 (MSFT-US) 亮相最新 Copilot+，並攜手全球 OEM 廠商，推出搭載高通 (QCOM-US)Snapdragon X Elite 和 Snapdragon X Plus 的 PC，高通指出，該平台是現今唯一能夠將 Copilot + 體驗帶到日常生活中的裝置，包括宏碁 (2353-TW)、華碩 (2357-TW)、戴爾 (DELL-US)、惠普 (HPQ-US)、聯想、三星與微軟，將推出多款產品。

高通指出，Copilot + 將革新使用者與 PC 的互動方式，此次與微軟共同攜手將智慧運算提升至全新水準，徹底改變 PC 的使用體驗。

高通正在重塑 Windows PC 生態系的效能領先地位，搭載於 Snapdragon X Elite 的領先 NPU 能為筆記型電腦提供最高的每瓦 NPU 效能，比蘋果 (AAPL-US)M3 高出 2.6 倍，比 Core Ultra 7 高出 5.4 倍。

此款 NPU 整合高通 Hexagon NPU 架構，可以在超解析度 (Super Resolution) 等使用案例中提供高達每瓦 24 TOPS 的峰值效能。藉由領先的高通 Oryon CPU，Snapdragon X Elite 在每瓦效能取得領先，PC CPU 達到相同峰值效能時功耗較競品低 60%。

高通行動、運算與 XR 部門總經理 Alex Katouzian 表示，這是 PC 的全新時代，透過雙方合作，結合 Snapdragon X 系列的強大與 Copilot + 的豐富能力，實現突破性的 AI 功能，重新定義個人運算體驗，並提供具備領先業界的效能和多達數日的電池續航力。

另外，高通也與全球 OEM 合作夥伴，推出首批獨家搭載 Snapdragon X 系列的 Copilot+ PC，具備多種外形尺寸和價位。將實現產業轉型，使 Windows PC 處於技術前沿，讓使用者能在橫跨生產力、創造力和娛樂等各方面突破極限。

宏碁 (Acer) 預計推出 Swift 14 AI；華碩 (ASUS) 將 Snapdragon X Elite 和 X Plus 整合到 ASUS Vivobook S 15 中；戴爾 (Dell) 推出五款搭載 Snapdragon X Elite 和 Snapdragon X Plus 的全新筆記型電腦，包括 XPS 13、Inspiron 14 Plus、Inspiron 14、Latitude 7455 和 Latitude 5455。

惠普 (HP) 的新一代 AI PC 包括 OmniBook X AI PC 和 HP EliteBook Ultra AI PC；聯想 (Lenovo) 推出 Yoga Slim 7x 與 ThinkPad T14s Gen 6，為首款搭載 Snapdragon X Elite 的 AI PC。

微軟也預計推出全新 Surface 筆記型電腦；三星 Galaxy Book4 Edge 配備頂尖的混合式 AI 整合功能，並搭載最快速且最強大的 Snapdragon X Elite，使筆記型電腦實現 45 TOPS NPU 的運算能力。