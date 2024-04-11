宏碁受惠AI應用刺激 月營收連續9個月年增
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-04-11 15:22
宏碁 (2353-TW) 受惠 AI 應用的刺激，加上良好的通路庫存管理，庫存回到健康水位，宏碁 3 月營收 274.82 億元，年月雙增，月營收連續 9 個月年對年成長。累計今年第一季營收 588.28 億元，年增也超過 1 成。
宏碁 3 月營收 274.82 億元，月增高達 70.5%，年增 13.8%。累計今年第一季營收 588.28 億元，年增 12.1%。宏碁進一步提到各產品第一季的表現，筆電產品營收年增 10.7%；桌電產品營收年增 12.3%；電競產品營收年增 9.5%；Chromebook 產聘營收年增 10.1%。
宏碁近年積極進行多角化經營，建立多元事業引擎的策略持續發酵，非電腦及顯示器相關企業第一季營收比重為 29.4%，旗下子公司第一季也都有亮眼表現。
宏碁指出，專攻 AI 伺服器及工作站的安圖斯科技公司第一季營收年增 63.5%；宏碁智新公司第一季營收年增 11.8%；宏碁智通公司第一季營收則年增 44%。
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