宏碁受惠AI應用刺激 月營收連續9個月年增

宏碁 (2353-TW) 受惠 AI 應用的刺激，加上良好的通路庫存管理，庫存回到健康水位，宏碁 3 月營收 274.82 億元，年月雙增，月營收連續 9 個月年對年成長。累計今年第一季營收 588.28 億元，年增也超過 1 成。