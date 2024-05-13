〈華碩法說〉華碩擺脫庫存陰霾 Q1獲利57億元季增逾3成

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-13 18:28

華碩 (2357-TW) 今 (13) 日召開線上法說會，華碩去年擺脫庫存陰霾後，第一季稅後純益達 54.47 億元，季增逾 3 成，且較去年同期轉盈，每股純益 7.3 元。華碩預估，第二季 PC 產品將季對季成長 10 至 15%，零組件業務則季對季持平。

華碩第一季營收 1141.06 億元，季增 2%，年增 11%；毛利率 14.9%，季減 0.6 個百分點，年增 6.8 個百分點；營益率 4.1%，季增 2 個百分點，較去年同期轉正。稅後純益 54.47 億元，季增 38.7%，較去年同期轉盈，每股純益 7.3 元。

以事業群營收比重來看，第一季系統事業群約占 55%，開放平台事業群占 42%，AIoT 占 3%。如果以各地區營收占比來看，亞洲地區占 47%，歐洲地區占 31%，美洲地區則占 22%。

市場關注 AI 伺服器展望，共同執行長胡書賓表示，華碩第一季 AI 伺服器較去年同期呈現倍數成長，AI 伺服器占整體營收近 1 成，且占伺服器業務比重達 7 至 8 成，胡書賓進一步指出，目前華碩 AI 伺服器主要客戶為區域型 CSP，持續看好今年第二季及下半年，可以維持去年同期倍數成長的態勢。