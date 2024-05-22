台股21500點前追高？留意 4大風險 漲勢末段訊號看下跌家數

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-05-22 10:52

台股自 4 月以來震盪劇烈，但維持偏強走高格局，今 (22) 日早盤重新挑戰 21515 點歷史新高，凱基投顧對此表示，投資人短線應留意追高風險，主要原因有 4 點，包括通膨難測、製造業仍呈弱復甦態勢、市場對 AI 股的期待太高，以及領漲族群主要集中在少數大型權值股，因此，須留意若「每日淨下跌家數大幅提高」，則是波段漲勢來到末段的警訊。

凱基投顧提醒，市場對聯準會的降息預期，如同水能載舟亦能覆舟，不建議單純憑降息預期貿然追高。

其次，本次企業財報與法說延續上季「只有 AI 好，其他都不好」的基調，製造業仍呈現弱復甦態勢。

第三，市場對 AI 股的期待太高，很難再推升股價。

第四，由於台股近期領漲族群主要集中在少數大型權值股和景氣落後股，此往往是波段漲勢即將告一段落的重要訊號。

凱基投顧彙整本次企業財報與法說，觀察到約 6 成次族群今年獲利預估值遭下修，僅 3 成次族群獲得上修、1 成次族群維持原估值。

其中，科技族群獲利預估值遭下修最明顯者依序是 ABF、手機組裝、網通、網通 PCB、二線晶圓代工、IC 設計服務、矽晶圓等，此反映 PC、手機、消費性電子、歐洲網路設備等終端需求景氣雖已觸底或即將觸底，惟復甦情況並不明顯。

而獲利少數被上修者，主要是銅箔基板、伺服器組裝、一線晶圓代工等，都是受惠 AI 伺服器的強勁拉貨。

非科技族群中，獲利預估遭下修依序為鋼鐵、塑化、綠能、重電、餐飲、汽車零組件、工業自動化等，反映中國經濟陷入困境；獲利被上修主要則是貨櫃航運、航空、自行車、食品、觀光等，除貨櫃航運受惠地緣政治紅利外，其餘多與台灣內需強勁有關。

凱基強調，指數高檔區若頻繁出現「每日淨下跌家數大幅提高」，通常是波段漲勢來到末段的警訊。