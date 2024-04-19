〈新內閣人事〉準環長彭啟明強調數位及綠色雙軸轉型 接受減碳淨零挑戰

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-04-19 12:49

準內閣卓榮泰今 (19) 日發布第四波新內閣人選，宣布準環境部長由彭啟明接掌，以黑馬之姿入閣的彭，同時也成為記者會提問的焦點。彭強調自己雖經歷一番「天人交戰 」 ，但他勇於承擔，願意接受挑戰。他表示收碳費不是從企業肥鵝上面拔毛，主要目的還是要減碳，支持目前環境部的政策方向，而國際間也強調數位及綠色轉型的雙軸轉型並進方式推動。

卓榮泰在介紹新閣員時表示，台灣正面臨非常多元的變化局勢，極端氣候、疫情肆虐後的經濟復甦等皆是考驗。彭啟明擅長將專業知識、資訊傳達給會大眾，也透過正確的風險認知提升台灣的防災應變能力。

卓榮泰並肯定彭長期投入開放政府及淨零排碳工作，協助政府及民間各企業達到淨零轉型的目標。在因應氣候變遷的時代，需要環境部更多努力並要加快腳步，讓台灣符合世界潮流，也要帶動國內企業提升自身應變能力，為地球盡一份心力，並接軌國際市場。

卓榮泰表示，未來無論是在綠色科技的發展，或循環經濟的推動，都希望環境部能在彭啟明帶領下，協助建立本土綠色金融環境，這此都需要未來在彭部長的帶領下，進行跨領域協調，團結各界，共同落實綠色成長戰略。

彭啟明表示，在四月上旬接獲賴副總統的入閣邀約，當時內心的確是「天人交戰」，但他思考過後仍勇於接受，面對挑戰。彭自許為一個環保人士，專長不只是氣象，包括氣候變遷、淨零轉型，是過去十多年致力的領域，曾參加聯合國氣候變遷會議 11 次，現在全球面臨 2050 淨零排放及升溫不得超 1.5 度 C 的目標，雖然不易，但這是身為一個環保人士的使命，也是目標，必須去做的事。

其次，彭啟明強調個人來自產業界，過去四年投身台灣氣候聯盟，了解國內企業有面臨國際間的減碳壓力，淨零雖然眼前看似一個負擔，但希望成為台灣的一個轉型機會，目前政府的努力與國際間還有些許落差，希望能藉此來來讓台灣有機會改變。

對於未來碳費徵收的方向，彭啟明表示，收碳費不是從企業肥鵝上面拔毛，主要目的還是要減碳，他支持目前環境部的政策方向，而國際間也強調數位轉型及綠色轉型的雙螺旋，多採雙軌並進方式來推動。

彭啟明強調，有留意到環保團體與工商團體，對於未來的碳定價走向還不是相當明確，未來上任後也會採取開放政府的方向，多方聽取意見。碳費徵收或是為配合碳交易的制度都是為了減碳，碳費的收取也需要讓大家充分瞭解，避免造成綠色通膨，這是難題，他會努力來做。

彭啟明今早在臉書一文中，首先談及自己的教育背景如何啟蒙他在環境及永續的理念。在唸中央大學大氣系時，時任校長劉兆漢院士提出台灣最早永續的雛型，環境、社會與經濟的平衡，環境永續與綠色成長的思維一直影響他到現在。

彭啟明強調自己長期投入在空氣品質、境內外大氣污染傳送、沙塵暴、酸雨、極端氣候、防災應變到氣候變遷。他肯定今年美國 NASA 飛機專程來台的跨國空氣污染實驗，台灣的環境研究實力已和國際接軌，展現跨部會與產官學研協作的整合力。