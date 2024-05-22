兆豐保險揪政大雄鷹一起當「不塑之客」年減5000個寶特瓶
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-22 11:49
呼應全球減塑趨勢，兆豐保險攜手政治大學雄鷹籃球隊共同推動綠色賽事，邀請雄鷹籃球隊球員共同拍攝綠色賽事形象影片，並於今年政大校慶當日 (20) 上線，提倡改用環保水壺作為盛裝補給水之容器，取代一次用的寶特瓶的飲水，一年減少近 5,000 個，邀請大家一起當個愛地球的「不塑之客」。
兆豐保險表示，形象影片可一窺政大雄鷹籃球隊揮灑汗水投入賽事、積極練球的精彩片段，球員們也積極響應「減塑運動」，改用環保水壺取代寶特瓶裝水，號召更多人加入減塑愛地球的熱血行動。
政大雄鷹籃球隊成立於 106 年，於 110 年勇奪大專籃球聯賽 (UBA) 男一級冠軍，靠著球員精湛的球技，連續四年拿下 UBA 男一級冠軍，成為 UBA 史上首隊創紀錄的男籃強隊。 兆豐保險自 112 年起攜手政大雄鷹籃球隊合作推動綠色賽事，提供聯名環保水壺，鼓勵選手摒棄一次用寶特瓶， 改用環保水壺盛裝飲用水，一年約可減少近 5,000 個一次性寶特瓶消耗。
兆豐保險響應政策並落實母公司兆豐金融集團的 ESG 永續政策，除了與 中華民國超級馬拉松運動協會合作將減碳理念融入運動賽事之中，包含活動 前的競賽辦法、報名作業採用無紙化模式，不印年份製作物以利重覆使用、 挑選再生材質製作標示物及獎牌，同時鼓勵選手自備循環杯及餐具，統計從 110 年以來，共約減少 11 萬個紙杯之使用。
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