兆豐保險揪政大雄鷹一起當「不塑之客」年減5000個寶特瓶

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-22 11:49

呼應全球減塑趨勢，兆豐保險攜手政治大學雄鷹籃球隊共同推動綠色賽事，邀請雄鷹籃球隊球員共同拍攝綠色賽事形象影片，並於今年政大校慶當日 (20) 上線，提倡改用環保水壺作為盛裝補給水之容器，取代一次用的寶特瓶的飲水，一年減少近 5,000 個，邀請大家一起當個愛地球的「不塑之客」。

兆豐保險表示，形象影片可一窺政大雄鷹籃球隊揮灑汗水投入賽事、積極練球的精彩片段，球員們也積極響應「減塑運動」，改用環保水壺取代寶特瓶裝水，號召更多人加入減塑愛地球的熱血行動。

政大雄鷹籃球隊成立於 106 年，於 110 年勇奪大專籃球聯賽 (UBA) 男一級冠軍，靠著球員精湛的球技，連續四年拿下 UBA 男一級冠軍，成為 UBA 史上首隊創紀錄的男籃強隊。 兆豐保險自 112 年起攜手政大雄鷹籃球隊合作推動綠色賽事，提供聯名環保水壺，鼓勵選手摒棄一次用寶特瓶， 改用環保水壺盛裝飲用水，一年約可減少近 5,000 個一次性寶特瓶消耗。