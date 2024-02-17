兆豐保險跆拳道隊泰厲害了 泰國公開賽勇奪首勝

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-02-17 12:36

由兆豐保險所贊助的跆拳道國手江宜珊、江宜璇姐妹，日前以兆豐保險跆拳道隊之名義報隊參賽，前往泰國參加「2024 年第 11 屆崔永錫盃跆拳道錦標賽」締造一金一銅的亮眼佳績，在今年國際賽事中拿下首勝，為龍年開春贏得好彩頭。

本次江家姊妹披上兆豐保險跆拳道隊戰袍，前往泰國出戰「2024 年第 11 屆崔 永錫盃跆拳道錦標賽」，包含移地訓練、參賽等費用由兆豐保險所贊助，要當選 手最堅實的後盾。

崔永錫盃跆拳道錦標賽具有高度指標意義，各國參賽的跆拳道選手們為了累積 國手積分，不僅精銳盡出，每位選手更是卯足全力拚戰，可說難度極高的競 賽。本次代表兆豐保險跆拳道隊出賽的江家姐妹，妹妹江宜璇比賽當天接連打 了 4 場硬仗，一路過關斬將，最終順利收下金牌。