旅平險+不便險雙保障護荷包 兆豐保險祭早鳥方案搶客

日本近來事故不斷，石川縣能登半島發生規模 7.6 強震、日航羽田機場擦撞意外，皆導致航班一度停飛，不少旅客行程被迫中斷，建議民眾出門旅遊除了基本的旅遊平安險保障外，別忘了自費投保旅行不便險，兆豐保險推出的早鳥方案，只要在保期起始日 7 天前投保，即可享有更優惠的保障內容。

兆豐保險指出，民眾如果擔心出發前或返國時，因颱風、地震等天災導致航班延誤而被迫滯留當地，建議可投保不便險，被保險人只要是出發前，因地震、颱風天災等因素，導致原本預定搭乘的定期航班因此較預定出發時間延誤達 4 小時；或是預定前往之地點因天災等因素被迫更改旅程，其增加的交通、食宿費用皆能申請理賠。

而旅平險則是保障旅程中因意外傷害導致失能、身故或是醫療住院等費用理賠，主要給付項目包含因意外導致的身故或失能保險金，以及海外突發疾病衍生的門診、住院等醫療費用，保戶只要在出發前 1 小時上網投保即可。

舉例來說，小明規劃五天四夜日本旅遊，出發前透過兆豐保險網路投保旅行平安險及旅行不便險，選擇意外身故或失能保額新台幣 1000 萬元、傷害醫療保額 50 萬的方案，五天保費不到 1000 元即可搞定。

為鼓勵民眾儘早規劃旅行保障，兆豐保險針對國外旅平險推出早鳥方案，只要在保期起始日 7 天前投保，即可享有行李延誤保額最高 3000 元、班機延誤保額最高 6000 元、海外突發疾病住院醫療保額最高 100 萬元。

兆豐保險強調，出國旅遊無論是出發前碰上班機延誤，或旅途中因意外傷害衍生的醫療費用，在符合條款範圍內且非屬不保事項者，皆可透過保險理賠轉嫁風險，減輕經濟負擔。