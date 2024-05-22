除權息操作一次看 如何找到快速填息股票

鉅亨研報 2024-05-22 14:10

一、除權息操作：

除權息的操作有很多種，也可以依據操作時間分成除息前與除息後，以下就來舉一些例子：

1. 除息公告日: 董事會通過當年度除息資訊時，就會在公開資訊觀測站發布重大訊息，告知今年預計發放的股利有多少等資訊，當最新的現金殖利率高且高於市場預期或是高於過去平均，意味著這檔股票未來可能因為＂高殖利率＂這件事受到投資人或投信買盤追隨，股價有機會受到這些買盤的追捧。

2. 除息前融券強制回補日：

融券強制回補日通常發生在召開股東會前或是除權息日前，以除權息 來講融券的最後強制回補日為除權息交易日往前４個交易日，也就是說在四天前擁有融券的投資人必須將部位做回補，做空的回補力道對於多方趨勢就是一種加成，當融券的餘額越多時，說明回補的力道就會越大。

3. 除權息日賺價差:

剛才提到的兩點都是在除息前可以操作的方式，而除權息日賺價差主要是預期企業除息後會快速填息，因此在除息日當天進場操作。

能夠快速填息的公司說明有買盤追逐，尤其是除息值越大、缺口越大的個股，要在短期回填缺口是有一定難度的，假如真能在短期填息，則說明股價強勢、受人青睞，這時候也會衍生出看到股票快速填息追價的買盤，出現強者恆強的樣態。

公司會快速填息的原因不外乎當下題材、產業前景等，除了這些特徵我們也可以參考個股歷年的填息狀況，來判斷該檔個股在過去是否經常發生快速填息這件事，若有此慣性，則也可以當作一個判斷標準。

二、近五年高填息機率個股一次看

首先基本設定為計算年，配息次、平均除息值元，且填息天數在天以下的個股，依據現金殖利率做排行前名

根據過去填息狀況做統計，無預測漲跌之意