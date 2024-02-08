巨頭威脅！迪士尼推3方合資串流體育平台 FuboTV重挫近23%

鉅亨網編譯許家華 2024-02-08 10:05

迪士尼 (DIS-US) 宣布與多家媒體巨頭合作，創建體育串流服務，令主攻體育直播頻道的網絡電視服務平台 FuboTV (FUBO-US) 面臨巨大壓力，周三 (7 日) 股價重挫 22% 以上。

FuboTV 周三重挫 22.71%，收每股 1.94 美元，今年迄今已下跌約 39%。

迪士尼周二宣布旗下子公司 ESPN、FOX (FOX-US)將與華納兄弟探索 (WBD-US) 組成新合資企業，打造體育串流平台，計劃今年秋季以新 app 介面直接向消費者推出，且可與既有的 Disney+、Hulu 或 Max 訂閱捆綁在一起。

Fubo 周三以聲明回覆媒體，稱公司已留意該消息且「每個美國消費者也應關注該合資企業背後的意圖及其對公平市場競爭的影響。」

「該合資企業凸顯令人擔憂的趨勢，即擁有巨大市占的聯盟（據報導該合資企業掌控所有體育內容的 60-85%）恐以不符合消費者廣泛利益的方式決定市場條款。」

針對 Fubo 的聲明，福斯拒絕回應置評請求，迪士尼和華納兄弟探索公司沒有立即回應請求。

Raymond James 分析師 Ric Prentiss 周三報告指出，雖然串流媒體客戶的體驗應該優於傳統有線電視用戶，但串流媒體最不利的領域一直是體育領域，「考慮到球迷希望每場賽事都能觀看到、容易找到且可以即時切換，這些在串流媒體世界中一直更加困難。」

Prentiss 補充，該新服務應會降低迪士尼和華納兄弟串流服務的整體流失率，總之，這對 FuboTV 來說不是好兆頭。