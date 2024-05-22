AI技術發展迅猛風險升級！ 才過半年 全球再開AI安全峰會

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-05-22 11:30

南韓周二 (21 日) 舉行為期兩天的 AI 首爾峰會，並發表以安全、創新、包容三大原則的《首爾宣言》，今 (22) 日各國數位部長、專家及其他人士將繼續舉行面對面會議。AI 首爾峰會是去年 11 月在英國舉行的首屆 AI 安全峰會的後續會議，這場峰會由南韓跟英國政府共同主辦。

南韓總統尹錫悅在開幕致詞中表示，作為國際社會負責任的一員，南韓將推動 AI 朝著安全、創新、包容的方向發展，本次會議將成為凝聚南韓的《數位權利憲章》、聯合國大會涉全球 AI 決議、G7 的廣島 AI 進程等，推動全球 AI 規範和治理結構發展的契機。

英國政府則表示，橫跨北美、亞洲、歐洲和中東的 16 家企業就 AI 開發的安全承諾達成協議，這是歷史首次，達成協議的公司包括 ChatGPT 母公司 OpenAI、DeepMind 和 Anthropic、微軟、亞馬遜、IBM 和 Meta，以及中國的智譜 AI 等等。

峰會上還發表《首爾宣言》和《關於 AI 安全科學的國際合作首爾意向書》，AI 安全、創新、包容是相互連接的目標，國際社會須將其列入全球 AI 治理結構首要議題。各方敦促通過以人為本的 AI 技術解決全球性難題，增進民主、法治、人權、自由等價值，加大隱私保護力道，消除數字和 AI 鴻溝，進而提升人類福利水準。

英國首相蘇納克跟尹錫悅在聯合發表的文章中也強調，距世界領袖在英國舉行 AI 峰會才不過六個月，但即便時間如此地短，AI 格局也已經出現巨大變化，改變如此之快，要求政府的工作速度也必須加快。去年英國會議重點在於 AI 的安全問題，首爾峰會的議程則擴大到創新和包容性上面。

在尹錫悅和蘇納克的聯合署名文章中，兩位領導人計畫要求企業採取更多措施，以展示其評估和應對內部風險能力，因為幾乎每周都有新的 AI 模型發表，政府仍在了解風險可能會出現什麼地方，以及管理這些風險的最佳方法。

在全球政府努力了解情況之外，全球各大 AI 重量級企業也在共同制定產業標準，Meta 和亞馬遜周一 (21 日) 宣佈將加入 Frontier Model 論壇，該組織去年由甲骨文、Google、微軟和 OpenAI 共同創立。