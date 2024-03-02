〈台大校園徵才〉信義房屋總經理陳麗心親率MA儲備幹部誠徵人才

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-02 16:52

台大校園徵才博覽會今 (2) 日登場，信義房屋 (9940-TW) 企業集團提供專業不動產經紀人員、數位科技人才，以及保障年薪 120 萬元的總公司經營管理儲備幹部 (MA) 等職缺向廣大校園菁英招手。總經理陳麗心親自出馬帶領 MA 與學子們直接互動，展現信義房屋對人才的重視。

打破一般民眾對於房仲業想像，信義房屋不僅廣招不動產經紀人員、分店行政人員，更包括幕僚儲備幹部 (MA)、數據科學家 / 數據分析師、ASP.Net 程式設計師等多元職缺，期能透過各領域人才加入成為集團轉型的重要支柱。

信義房屋指出，今天現場參與者對不限背景的 MA 職缺興趣最為濃厚，包括輪調計畫及工作內容、海外職務以及未來職涯規劃等等，也有不少人對於房仲業的數位發展與相關職務感到興趣，互動氣氛熱絡。

信義房屋總經理陳麗心指出，信義房屋近年推動集團數位轉型的腳步未曾停歇；隨科技發展，身為房仲龍頭的信義房屋率先著手自建產品，推出 DiNDON 智能賞屋、一站式找房找房貸等數位服務，將線上、線下實體服務串聯同時也導入 AI，打造「AI 智能配案」、自有「Sinyi GPT」，提供科技工具協助一線同仁提高效率、強化服務品質。

也因此，信義房屋不只招募數位時代的不動產經紀尖兵，同時也廣招數位人才持續增強集團數位量能，並且培養具有專案管理能力、宏觀策略思維與永續經營觀念的幕僚 MA，作為集團轉型的生力軍。

信義房屋指出，2 日台大校園徵才活動中，以 MA 儲備幹部計畫詢問度最高，由於信義房屋打出不限科系背景的條件，吸引文、理在內等多元科系的應屆畢業生關注，好奇培訓期間的工作內容、海外輪調機會以及未來發展等；也有不少熟悉程式語言的理工科系學生，前來了解信義房屋數據分析師及程式設計師的工作內容。

信義房屋 MA 計畫是國內首創不動產業經營管理幕僚儲備幹部計畫，有別於其他產業，信義廣招國內外大學、研究所不限科系的應屆畢業生，或是工作經驗 2 年內的優秀人才，提供月薪 7 萬、保障年薪 120 萬元，並視培訓期間專案表現，最高可達年薪 150 萬元的優渥薪資福利。

同時，於 2 年培訓期間，將接受包括不動產及其他幕僚跨領域的專業知識、協助證照取得，信義房屋亦與時俱進將永續、ESG 相關培訓與實務內容融入至培訓計畫中，讓儲備幹部更具競爭力；因集團事業擴及海外，MA 更有機會前往日本、馬來西亞等海外單位輪調歷練。

數位人才招募方面，信義房屋也開出 4.5 萬元起跳的薪資條件。數據科學家／數據分析師需要能分析消費者行為、建立行為預測模型等；ASP.Net 程式設計師則著重系統開發的規畫、整合、導入與維護等。

不動產經紀人員徵才部分，信義房屋則提供新鮮人 6 個月保障底薪 5 萬元，並且首創業界「30 天工作鑑賞期」，期滿發現志趣不合，由公司提供「5 萬元轉職金」。不只新人時期有專任講師群提供百堂系列課程，幫助掌握不動產專業知識；信義房屋更提供多元透明的升遷管道。