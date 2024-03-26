鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-26 13:48

近來外界高度關注先買後付 (BNPL) 問題，許多年輕人汽機車融資超出自身負擔能力引起擔憂，促使國內融資與租賃公司重新審視產業規範原則，雖詳細的修訂後規範尚未出爐，但風險管控可能因此趨嚴。不過，中華信評認為，這並不會對台灣融資租賃業的信用狀況造成影響，淨利息收入與利潤恐將暫時下滑，但中長期來看，該產業的資產品質將因此改善，授信成本亦會降低，可視為短空長多。



中華信評金融評等服務部門分析師王珮齡表示，自 2022 年底以來，根據市場資訊，國內融資公司逾期率不斷攀升，尤其是二手汽機車融資貸款，由於總體經濟景氣低迷且授信成本升高，2023 年大型業者諸如中租迪和股份有限公司（twA+/ 穩定 / twA-1）、裕融企業股份有限公司（twA-/ 正向 / twA-2）與和潤企業股份有限公司（twAA-/ 穩定 / twA-1+）皆收緊了消費者融資的授信控管。在融資成本與授信成本雙雙上漲的情況下，2023 年這三家公司的淨利息收益率與資產報酬率均有所下滑。

短期來看，中華信評預期，國內融資公司的淨利息收入可能會因應收帳款減少及貸放成數降低而縮減，加上延遲還款費用打銷可能增加，國內融資公司的業務量與獲利在短期內勢必會因此而受到影響。

不過，中華信評認為，對大型融資公司而言，這些影響應仍在可控管的範圍內。ROA 有所降低但仍良好，2023 年時大致在 1.4% 至 2.4% 之間，即顯示其風險定價允當。

從中長期來看，較嚴格的風險控管對該產業有利。2022 年與 2023 年的市場激烈競爭現象可能因此趨緩，並提升融資公司的資產品質。同時，允當的風險定價將有助於吸收大部分延遲還款造成的影響。