〈中租法說〉自律公約上路影響原車融資業務 中租：占比不高衝擊小

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-13 17:50

中租 - KY(5871-TW) 今 (13) 日舉行法人說明會，市場關注台灣監理環境趨嚴對於營運的影響，公司表示，公會自律公約幾乎是以中租內部的管理規範去制訂的，因此，在先買後付 (BNPL) 消金業務上影響不大，對於整體業界影響較大的為「原車融資」，由於放款成數必須低於車價 100%，未來發展恐受限，但中租強調，原車融資業務比重不高，亦可將資金轉至其他具成長性的業務上。

外界關注消金業務監管趨嚴，中租策略長廖英智表示，目前唯一增加的工作內容就是交易條件的記載，必須要由人工填入，不能都是制式內容，因此會增加一點點人工的作業時間及成本，但對於整體 BNPL 業務幾乎沒有什麼影響，中租原先的規範就已經很嚴謹了。

至於車貸強化監理，廖英智說明，主要分為二個面向，其中，中古車買賣融資也無受到什麼影響，同業遵循的作業模式相似，並沒有主管機關認為需要調整的地方。

而調整較大的為「原車融資」業務，主要在於外部經銷商的管理及放款成數二個部份，對於經銷商管理方面，自 2 年前開始、尤其是去年下半年已逐步加強管理，非常接近公約的要求，甚至更嚴一些。

中租平均放款成數向來低於公約設定的車價 100%，不過，以往整體業界平均都會高於 100%，這部分可能略受到影響，廖英智進一步指出，中租原車融資業務占整體比重僅約 6% 左右，儘管該業務成長恐將受限，但對營運衝擊也不是很大，公司會把資金用在其他具成長性的業務上。

中租財務長陳文正補充說明，雖然車貸監管加嚴使得部分業務受到一些影響，但這一塊在我們投資組合中占比不會太高，預期對於 Spread (存放利差) 及業務成長的影響不大。陳文正認為，還需要再觀察 1、2 個月，等到有具體影響的變化，若需要進一步調整，等到第二季法說會再來對外說明。

日前市場傳出中租有意發行海外 GDR，但遭到公司駁斥，未來是否還有增資計畫？陳文正表示，每年股東會都會預先提長期投資計畫，主要是因應金融環境變動，事先安排募資計畫，但目前並沒有具體的說要發 GDR，今年應該也不會發，至於下半年是否會有增資或其他的投資計畫，目前還在研議當中。