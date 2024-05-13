〈中租法說〉三大市場業務成長1成目標不變 中國退稅逾3億人民幣最快6月入帳

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-13 17:45

中租 - KY(5871-TW) 今 (13) 日舉行法人說明會，公司表示，去年起延滯率確實呈現緩步上升趨勢，今年營運策略較為審慎，但年初預估展望已將變動因素考量進去，因此，台灣、中國大陸及東協三大市場全年信用資產成長可達 10% 的目標仍維持不變；至於中國財政返還 (退稅)，財務長陳文正表示，截至 4 月底尚未收到，預估最快 6 月有機會入帳，金額估約 3.3 至 3.4 億元人民幣。

中租今年第一季合併延滯率上升至 3.4%，季增 0.2 個百分點，公司表示，從過去十年的歷史經驗來看，延滯率水平仍在可接受範圍內，不過，仍抱持審慎態度，希望在業績成長的同時，持續對資產品質保持良好的風險控管，在總體經濟及運營環境仍存在一些不確定因素及挑戰下，預測還要多一點的時間，才能看到延滯率往下降。

觀察三大地區資產品質，第一季延滯率皆呈季增，台灣 2.8%，中國大陸 4.0%，東協 4.5%，而東協地區以馬來西亞市場最為穩定，連續 2 個季度延滯率微幅下降，但越南及泰國等市場延滯率上升，因此需要增加提列準備，使得備抵呆帳覆蓋總放款上升至 3.5%。

陳文正表示，泰國及越南的延滯率上升，主要還是受到經濟不景氣的影響，整體來說，還是需要觀察未來幾個月，這幾個地區總體經濟的表現。

法人關切中國當地退稅問題，陳文正說明，先前預估財政返還金額約 3.3 億至 3.4 億元人民幣，去年是在 3 月的時候退還，今年可能出現一些流程上的改變，據了解，中國政府並不是欠缺資金，這筆資金已經在上海市長寧區政府內部了，但需要進行查核作業程序，完成後才會啟動退稅，目前來看，最快的時間點落在 6 月，他強調，不會有因為欠缺資金而導致無法退稅的情形。

關於中國經濟成長的部分，陳文正指出，今年受到整體環境的影響，確實在今年第一季延滯率有上升，新增不良的金額又有增加，我們在打呆方面有加快速度，所以今年第一季的信用成本率是比去年升高的，去年整體約為 2.1%，今年第一季接近 3% 左右，因此，我們有針對部分帳款回收提早做因應，也就是提前打呆，若是將來的回收能有不錯的表現，預估全年度延滯率有機會低於 3%。

法人關注中租如何看待台灣今年底前的貨幣政策，陳文正表示，由於台灣過往升息幅度都較低，因此，即便今年再有升息的動作，預估對於台灣整體的利息成本，不會有太大的影響。