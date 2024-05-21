英特爾Lunar Lake Q3上市 今年AI處理器出貨量估逾4000萬顆

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-05-21 12:51

微軟 (MSFT-US) 推出最新 Copilot+ PC，除了搭載高通 (QCOM-US) 最新一代處理器外，英特爾 (INTC-US) 今 (21) 日也表示，將於 2024 年第三季起推出最新客戶端處理器，代號 Lunar Lake，預期今年全年將出貨超過 4,000 萬顆 AI PC 處理器。

英特爾指出，Lunar Lake 支援 20 多家 OEM 推出的 80 多款全新筆記型電腦設計，為 Copilot+ PC 實現全球性的 AI 性能，並可於 Copilot + 更新時同步升級，享有最新的 Copilot + 體驗，如 Recall 功能。

英特爾執行副總裁暨 PC 客戶運算事業群總經理 Michelle Johnston Holthaus 表示，藉由突破性的功耗效率、x86 架構值得信賴的相容性，以及業界最全面且支援橫跨 CPU、GPU 和 NPU 的軟體產品，透過 Lunar Lake 和 Copilot+，推出英特爾有史以來最具競爭力、軟硬體整合的客戶端產品。

英特爾說，AI PC 搭載 CPU、GPU 和 NPU，每個處理器都具特定的 AI 加速能力。NPU 是一種專用加速器，可直接於 PC 高效處理 AI 和機器學習 (ML) 工作，不需將資料發送至雲端處理。隨著 PC 自動化、精簡化和最佳化工作的需求增加，AI PC 重要性也與日俱增。

Lunar Lake 的 AI 效能可達上一代處理器的 3 倍以上，可望成為一款突破性的 AI PC 行動處理器。新一代處理器的 NPU 效能超過 40 TOPS，為即將上市的 Copilot + 體驗提供所需的能力支援。除了更高效能的 NPU，Lunar Lake 還將搭載超過 60 TOPS 的 GPU 效能，提供整體超過 100 TOPS 平台算力。

微軟 Windows 暨裝置事業部副總裁 Pavan Davuluri 表示，此次雙方深度合作，Lunar Lake 的推出將為產品安全性與電池續航力等各方面帶來根本性改革，很高興看到 Lunar Lake 的 NPU 為市場提供 40 TOPS 以上的效能，並在上市時大規模地支援微軟 Copilot+。