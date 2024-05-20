觀望520演說風向 外資開溜賣超65億 投信買金融股與長榮航護指數

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-20 18:13

520 新政府上任，台股今 (20) 日早盤開高，但就職演說結束出現跳水急殺，隨後跌幅收斂，終場小漲 13.16 點以 21271.63 點作收，力守紅盤，成交量 4440.27 億元。三大法人今天合計買超 9.12 億元，不過呈現土洋對作，神達與長榮航上演你丟我撿。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資翻空賣超 65 億元，投信與自營商則站買方，投信買超 56.98 億元，自營商買超 17.14 元，三大法人今天合計買超 9.12 億元。

外資今天最青睞神達，買超神達 1.9 萬張，同時也加碼華新 1.8 萬張，上海商銀 1.7 萬張，大成鋼 1.6 萬張，開發金 1.3 萬張，新光金 1.2 萬張，彰銀 1.2 萬張，長榮 1.1 萬張，國票金 1 萬張，以及瑞軒 9685 張。

外資賣超方面，今天減碼長榮航最多，大砍 5.8 萬張，也賣超玉山金 2.8 萬張，鴻海 1.9 萬張，中信金 1.6 萬張，永豐金 1.4 萬張，緯創 1.3 萬張，三商壽 8981 張，三陽工業 8548 張，燿華 6909 張，以及力積電 6869 張。

高股息 ETF 今天也遭外資賣超，00940 元大台灣價值高息遭減碼 3.7 萬張，另外也賣超 00929 復華台灣科技優息 2.2 萬張，00919 群益台灣精選高息 1.6 萬張，以及 00878 國泰永續高股息 1.4 萬張。

投信今天買賣超與外資對作，投信今天偏愛金融族群與長榮航，買超玉山金 4.5 萬張，長榮航 3.3 萬張，第一金 3.2 萬張，永豐金 3.1 萬張，中信金 2.6 萬張，聯電 2.2 萬張，京城銀 7137 張，大成鋼 7112 張，漢翔 5792 張，以及大聯大 5278 張。