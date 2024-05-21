〈紐約匯市〉Fed官員態度謹慎 投資人尋找利率前景線索 美元指數小漲

鉅亨網編譯林薏禎 2024-05-21 05:43

美元指數周一 (20 日) 小幅上揚，即使數據顯示美國通膨浮現降溫跡象，隨著聯準會 (Fed) 官員發表謹慎言論，投資人等待利率動向的進一步線索。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.17%，報 104.62。

上周數據顯示美國 4 月消費者物價壓力有所緩解，但 Fed 官員仍未準備好宣布通膨將達到 2% 目標。幾位官員們周一甚至呼籲繼續對政策保持謹慎態度。

亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 說，央行還需要一段時間才能確定通膨是否明顯朝向目標水平回落。Fed 副主席傑佛森 (Philip Jefferson) 也稱，現在判斷近期通膨放緩進程是否會持續更長一段時間，還為時過早。

歐元小跌 0.1% 至 1.0855 美元，但距離上周觸及的近兩個月高點不遠。美元兌日元升近 0.4% 至 156.18 日元。上周數據顯示美國 4 月 CPI 增幅小於預期，令市場消化 Fed 在今年降息 50 個基點的預期。

歐元 5 月迄今已漲 1.8%，主要受美國經濟和通膨成長放緩促使美元走貶，以及歐元區經濟回升所驅動。

由於幾乎沒有經濟數據在周一出爐，多數主要貨幣今維持在狹窄的交易區間。

Pepperstone 市場分析師 Michael Brown 認為，自上周公布 CPI 之後，現階段匯市缺乏催化劑。

他說：「雖然聯邦公開市場委員會 (FOMC) 成員頻繁發言，但現階段幾乎沒有任何新資訊可補充，尤其考量到市場反應相當完善，幾乎排除了再次升息的可能性，而且至少還要更多樂觀的通膨數據，才能給予官員們充分信心，相信通膨正朝向 2% 回落，進而啟動首次降息。」

英鎊盤中觸及兩個月高點，截稿前微升 0.01% 至 1.2701 美元。英國即將在周三 (22 日) 公布最新通膨數據。

澳幣貶近 0.4% 至 0.6667 美元。由於澳洲通膨居高不下，澳幣本月迄今已升約 3%。Pepperstone 的 Brown 指出，儘管大宗商品價格走強，但商品貨幣今日走勢不振，這對澳幣的短期前景來說並非好事。

加密貨幣方面，比特幣漲逾 5% 至 69,542 美元，登逾五周新高。

截至台灣時間周二 (21 日) 約 6:00 價格: