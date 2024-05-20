〈台幣〉520股匯市冷熱兩樣情 量縮連2貶收32.236元

520 總統就職大典，台股今 (20) 日風起雲湧，高低震盪逾 230 點，相較之下，台北匯市冷靜以對， 新台幣 兌美元終場貶值 3 分，收在 32.236 元，為連 2 貶，台北及元太外匯市場總成交值萎縮至 12.485 億美元，整體觀望氣氛濃厚。

聯準會本週議程較輕鬆，但降息預期仍將是市場的重點，5 月政策會議的會議紀要，將於週四公布，而 FOMC 官員將在未來一周多次露面，有望市場更多訊息。此外，歐元區、日本等國 PMI 初值將陸續公布，提供市場有關 5 月份經濟狀況的最早見解。