〈台幣〉520股匯市冷熱兩樣情 量縮連2貶收32.236元
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-20 18:15
520 總統就職大典，台股今 (20) 日風起雲湧，高低震盪逾 230 點，相較之下，台北匯市冷靜以對，新台幣兌美元終場貶值 3 分，收在 32.236 元，為連 2 貶，台北及元太外匯市場總成交值萎縮至 12.485 億美元，整體觀望氣氛濃厚。
新台幣兌美元上周展開升值驚奇之旅，一度回到 32.1 字頭，帶動周線由黑翻紅，今天開盤價為 32.22 元，部分美元買盤出籠，使得匯價最低來到 32.268 元，貶值 6.2 分。
新台幣兌美元終場貶值幅度收斂，以 32.236 元作收，貶值 3 分，整體而言，全日匯價波動幅度不大，台北外匯市場成交值 8.8 億美元，元太外匯成交值 3.685 億美元。
觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，美元指數下跌 0.16%，歐元升值 0.13%，亞幣則互有升貶，新加坡幣升值 0.07%，日元升值 0.06%，人民幣貶勢較重，貶幅 0.11%，新台幣、韓元分別貶值 0.09%、0.07%，越南盾亦小幅走弱。
近來美國經濟數據表現分歧，儘管上周公布的 4 月消費者物價指數漲幅低於預期，股市風險偏好情緒提振，但多位聯準會官員釋出鷹派訊號，抑制美元跌勢，整體觀望氣氛濃厚，市場普遍預期首次降息時間將延至 9 月。
聯準會本週議程較輕鬆，但降息預期仍將是市場的重點，5 月政策會議的會議紀要，將於週四公布，而 FOMC 官員將在未來一周多次露面，有望市場更多訊息。此外，歐元區、日本等國 PMI 初值將陸續公布，提供市場有關 5 月份經濟狀況的最早見解。
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