〈熱門股〉藥華藥本業轉盈 Q1財報寫佳績 周漲逾3成

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-18 10:30

藥華藥 (6446-TW) 本周召開法說會並公告第一季財報，第一季營收 16.5 億元，年增逾 8 成，毛利率、營益率及每股純益皆寫下新高，獲利達 3.3 億元，也是本業首次轉盈，激勵藥華藥本周股價周漲超過 3 成。

藥華藥本周股價漲幅達 30.72%，站穩所有均線，且周五 (17) 日股價最高來到 423.5 元。觀察三大法人近期籌碼動態，5 月以來三大法人連續買超，呈現連 12 買，三大法人 5 月合計買超藥華藥 10558 張。

藥華藥第一季營收 16.53 億元，季增 0.4%，年增 86.1%；毛利率 88%，季增 3 個百分點，年增 3.4 個百分點；營益率 1.1%，較去年第四季轉正，也較去年同期轉正。稅後純益 3.3 億元，季增 1.8 倍，較去年同期轉盈，每股純益 1 元。