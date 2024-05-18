〈熱門股〉凌通Q1獲利季增2.8倍 股價寫20個月新高

凌通也持續推出新產品，且由於近來中國頻傳電動車起火事故，引起市場對電池管理的重視，凌通深耕中國 ebike 市場，今年順勢推出適用於該巿場的電池管理 IC (BMS)，採 32-bit Arm CortexR-M0，配合豐富的週邊介面，對電池充放電的安全性有很好的提昇。