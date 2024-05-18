〈熱門股〉凌通Q1獲利季增2.8倍 股價寫20個月新高
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-05-18 10:20
MCU 業者凌通 (4952-TW) 本周公告第一季財報，受惠客戶庫存回補，帶動營收呈現季增，加上毛利率表現優於同業，獲利季增 2.8 倍、EPS 達 0.56 元，財報公布後，帶動市場資金搶進，週五更一度出現連兩根漲停，終場漲幅收斂，收在 60.2 元，創下 20 個月新高，周漲幅達 16.22%。
凌通第一季營收 5.44 億元，季增 9.24%，年增 19.3%，毛利率 38.38%，季增 2.82 個百分點，年增 1.8 個百分點，營益率 7.95%，季增 2.57 個百分點，年增 3 個百分點，稅後純益 0.61 億元，季增 281.25%，年增 90.63%，每股稅後純益 0.56 元。
凌通也持續推出新產品，且由於近來中國頻傳電動車起火事故，引起市場對電池管理的重視，凌通深耕中國 ebike 市場，今年順勢推出適用於該巿場的電池管理 IC (BMS)，採 32-bit Arm CortexR-M0，配合豐富的週邊介面，對電池充放電的安全性有很好的提昇。
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